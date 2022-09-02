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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı!

02.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrol fiyatının ne kadar olduğu, benzin ve motorin fiyatına ilişkin son dakika haberinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Dün benzin ve motorine indirim geleceği aktarılmıştı. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı...

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı!

Brent petrol fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan benzin ve motorin fiyatı da son dakika haberinin ardından 2 Eylül 2022 Cuma gününün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Brent petrol 2 Eylül 2022 Cuma günü 94 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin sıkılaştırılması etkili oldu.

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