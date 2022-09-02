Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı!

Brent petrol fiyatının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan benzin ve motorin fiyatı da son dakika haberinin ardından 2 Eylül 2022 Cuma gününün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Eylül 2022 brent petrol fiyatı...

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU? 2 EYLÜL 2022 CUMA

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Brent petrol 2 Eylül 2022 Cuma günü 94 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte, agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin sıkılaştırılması etkili oldu.



