Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!

Petrol fiyatları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) petrol üretimini yükseltme sözü vermesiyle dünkü yüzde 12 düşüşünün ardından bugün dalgalı bir seyir izliyor.

Brent petrol, düne göre yaklaşık yüzde 2'lik artışla 113 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Petrol fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını açıklamasıyla ile dün 130 doların üzerine çıktıktan sonra sert bir şekilde gerilemişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yousef el Otaiba'nın, petrol üretim artışlarını desteklediklerini ve OPEC+ koalisyonunun daha yüksek üretim seviyelerini düşünmeye teşvik edeceklerini açıklamasıyla piyasalarda dün hızlı bir düşüş yaşanmıştı.

ABD'nin Rusya'dan tüm enerji alımlarını durdurma kararı almasıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5 yükselerek 131 dolar çıkmıştı. Barclays analistleri Rusya'dan petrol ve gaz alımının neredeyse tamamen durduğu 'en kötü senaryoda' petrolün varil fiyatının yaz aylarında 200 dolara çıkabileceği öngörüsünde bulundu. Bu petrol fiyatının yaklaşık yüzde 53 artması anlamına geliyor. Rusya'nın işgal girişiminin başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 38 yükseldi



