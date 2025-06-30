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Brent petrol fiyatında son durum! 66,56 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,56 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatında son durum! 66,56 dolardan işlem görüyor
Hande Dağ

Cuma günü 67,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,33 dolar seviyesinde tamamladı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 66,56 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 64,65 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar yeni haftada, düşük petrol fiyatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların kar alımlarına yönelmesi ve ABD dolarındaki değer kaybından destek buluyor.

Petrol fiyatları geçen hafta, Orta Doğu'daki jeopolitik tansiyonun yatışmasıyla Mart 2023'ten bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmişti.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketlerini destekliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik eleştirilerinin etkisiyle son 3 yılın en düşük seviyesine yakın seyretmeyi sürdüren dolar endeksi, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 97,2 oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta üretimini günlük 411 bin varil artıracağına ilişkin haber akışı fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ üyesi 8 ülkenin 6 Temmuz'daki toplantısında üretim miktarını belirlemesi bekleniyor.

Söz konusu ülkeler, nisanda daha önce gönüllü olarak uyguladıkları üretim kesintilerini gevşetmeye başlamış, mayıs, haziran ve temmuz aylarında benzer büyüklükte artışlara gitmişti. Ağustos ayındaki artışla birlikte, bu süreçteki beşinci aylık üretim artışı gerçekleşmiş olacak.

Talep tarafında ise dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'deki talebe yönelik endişeler fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Çin'in haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesine karşın zayıf kalmayı sürdürdü.

Brent petrolde teknik olarak 69,26 doların direnç, 61,01 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

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Petrol petrol fiyatları Brent petrol
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