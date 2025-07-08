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Brent petrol fiyatında son durum (8 Temmuz 2025 Salı)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,95 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatında son durum (8 Temmuz 2025 Salı)

Dün 69,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 69,18 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,33 azalarak 68,95 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin yeni gelişmeler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışı kararı etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından 14 ülkeye yönelik gümrük vergisi oranlarını içeren tarife mektuplarını paylaştı.

Trump, Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

Yüksek oranlardan kaçınmak için başka ülkeler üzerinden aktarılan malların daha yüksek tarifelerle karşılaşacağına dikkati çeken Trump, misilleme durumunda ise yüzde 25'lik tarife oranının artacağını kaydetti.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının, Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Burma için yüzde 40 olduğunu aktardı.

Trump ayrıca 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi de imzaladı.

Bu gelişmelerin ardından daha ağır tarifelerin uygulanabileceğine dair artan endişeler, küresel ekonomi ve dolayısıyla petrol talebi üzerinde baskı yaratırken, petrol fiyatlarını da olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, ağustos ayında petrol üretimini temmuz ayına göre günlük 548 bin varil artırma kararı aldı.

Gönüllü olarak uyguladıkları günlük 2,2 milyon varilli üretim kesintisini nisandan itibaren kademeli bir şekilde hafifleten söz konusu ülkeler, nisanda 138 bin varil, mayıs, haziran ve temmuz ayları için de 411 bin varillik üretim artışına gitmişti.

Piyasalarda arz fazlası riskini artıran bu durum, fiyatlardaki düşüşü de destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,96 doların direnç, 63,07 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Petrol Brent petrol
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