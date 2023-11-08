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Brent petrol fiyatlarında 21 Temmuz'dan sonra bir ilk! 80 doların altına düştü

08.11.2023 20:00 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren brent petrol fiyatlarında 21 Temmuz'dan sonra bir ilk yaşandı. Petrolün varili uluslararası piyasalarda aylar sonra 80 doların altına düştü. Küresel ekonomik değerler ve İsrail-Filistin çatışmasının petrol üzerindeki baskısı hala devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarında 21 Temmuz'dan sonra bir ilk! 80 doların altına düştü

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına indi.

GÜNCEL FİYATLAR

Bu sabah kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 81,66 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde artan resesyon endişeleri nedeniyle gün içerisinde düşüşe geçerek 21 Temmuz’dan bu yana ilk defa 80 doların altına düştü.

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Brent petrolün varil fiyatı 79,98’e kadar indikten sonra tekrar 80,28 dolara çıkarken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,10 dolardan alıcı buluyor.

Yavaşlayan ekonomik aktivitenin küresel talebi olumsuz etkileyeceği beklentisi ve İsrail'in Filistin'e saldırıları, fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD VE ÇİN'DE SON DURUM...

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'de ekonomik büyümeye yönelik beklentilerin zayıf olduğuna dikkati çekti. IMF'nin açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin düştüğüne ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 11 milyon 900 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 300 bin varil düşeceği yönündeydi. (AA)

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