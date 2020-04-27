FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolde son durum

Brent petrolde son durum

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 20,58 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolde son durum

Cuma günü 22,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 22,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,38 azalışla 20,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,60 dolardan alıcı buldu.

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

Arkab, OPEC üyesi ülkelerin üretimde kısıtlamaya gitme kararının uygulamaya konulmasıyla mayıs ve haziranda petrolün varil fiyatının 40 dolar seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler günlük ham petrol üretim miktarı kısıntısını, 1 Mayıs-30 Haziran arasında toplam 10 milyon varil, 1 Temmuz-31 Aralık arasında 8 milyon varil ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında ise 6 milyon varil olarak uygulama kararı almıştı.

Öte yandan, Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 18-24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 60 azalarak 378'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 305 adet azalmış oldu.

Uzmanlar, Asya'daki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıklarının görüldüğünü, bölgede artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 21,66 ile 24,00 dolar aralığının direnç, 19,25 ile 18,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Benzine fiyatlarına indirim yoldaBenzine fiyatlarına indirim yolda
Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
petrol, brent petrol,

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Bakan Koca'dan Gülüşken ailesi hakkında dikkat çeken açıklama

Resmen açıklandı! Süre uzatılıyor

Resmen açıklandı! Süre uzatılıyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Vatandaşa müjde! ÖTV indirimli araç alma şansı devam ediyor...

Başvuran herkese 1000 TL

Başvuran herkese 1000 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

50 bin üreticinin gelemeyeceği çay hasadına formül aranıyor

50 bin üreticinin gelemeyeceği çay hasadına formül aranıyor

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

TÜBİTAK'a 10 personel alınacak

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Altın fiyatları 27 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Bakanlık açıkladı! Salda Gölü 24 saat canlı izlenecek

Bakanlık'tan Salda Gölü kararı! Canlı izlenecek

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.