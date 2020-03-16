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Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 17:13 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü

Dünya genelinde koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili saat 16.31 itibarıyla 29,55 dolar seviyesinden alıcı buldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü.

Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya önderliğinde OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamaması petrol fiyatlarının son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açmıştı.

Her iki ülkenin geçen hafta küresel petrol piyasasında pazar paylarını artırmak için nisandan itibaren üretim miktarlarını yükselteceğini açıklaması ise petrol piyasasında arz fazlasının artacağına işaret ediyor. Bu durum fiyatların düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
petrol, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu geceden itibaren niye 7 kuruş zam geliyor o zaman arkadaş bu nasıl bi tutarsızlık
petrol çakıldı diosunuz, bizim burda bu gece yarsından geçerli olmak üzere 6 kuruş zam deniyor.. ne iş???
BUNA RAĞMEN MEMLEKETİMİZ DE KAŞIKLA YAPILAN İNDİRİMLER KISA SÜRDÜ VE ZAMLAR BAŞLIYOR
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