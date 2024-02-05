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Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

05.02.2024 10:46 | Son Güncelleme:
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,68 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 77,68 dolar

Cuma günü 79,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 77,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'nin Orta Doğu'da Husilere yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından arz kesintisi endişelerinin artırması etkili oldu.

ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler'e ait noktaları vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in 13 ayrı bölgesinde bulunan Husilere ait toplam 36 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu, bu saldırılarda Husilerin silah depoları, füze sistemleri ve rampalarının, hava sistemleri ve radarların hedef alındığını belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere'nin, son saatlerde Yemen'in farklı kentlerine 48 hava saldırısı düzenlediğini belirterek, bunlara yanıt vereceklerini kaydetti.

Petrol zengini Orta Doğu'da süren gerginlik, küresel petrol arzını sekteye uğratacağı endişelerini körüklemeye devam ediyor.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının yükselişini kısıtladı. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi cuma günkü kapanışına göre yüzde 0,10 artarak 103,880 dolar oldu.

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Piyasa oyuncuları bu hafta dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'den gelecek ham petrol ve benzin stok verilerini bekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 200 bin varil arttığını açıklamıştı. Stoklardaki artış ülkede talebin düştüğüne işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 77,90 ile 78,68 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 76,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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