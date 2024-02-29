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Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

29.02.2024 10:44
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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​82,11 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,11 dolar

Dün 82,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 82,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,49 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar güne düşüşle başlasa da, dünya genelindeki ekonomik belirsizlik ve İsrail kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle yüksek oynaklık gösteriyor. Bunda dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin talep görünümüne ilişkin belirsizlikler de etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün yayımlanan resmi stok verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 4 milyon 200 bin varil arttı. Benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azaldı.

Ham petrol stoklarındaki artışa rağmen benzin stoklarının azaldığını gösteren veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talep görünümünde belirsizliğe yol açtı.

Ayrıca, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller de söz konusu belirsizliklere katkıda bulundu.

Piyasa oyuncuları, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin ipuçları verecek makroekonomik verilere odaklanırken, analistler, ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketim harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme kaydettiğini, ancak büyümenin az da olsa hız kaybetmiş gibi göründüğünü belirtti.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

ORTA DOĞU GERİLİMLERİ FİYATLARIN YÜKSELİŞİNİ DESTEKLİYOR

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik de fiyatların yukarı yönlü hareketlerinde etkili olmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun işgal ettiği Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat ve Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 30 sivilin öldüğü bildirildi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilerin geçişine engel teşkil edecek saldırıları ve ABD ve AB ülkelerinin karşı saldırıları ise bölgede arzın sekteye uğrayacağı endişelerini artırarak fiyatları yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,16 ile 82,27 dolar aralığının direnç, 81,89 ile 81,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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