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Brent petrolün varil fiyatı 82,63 dolar

13.05.2024 11:45
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,63 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 82,63 dolar

Cuma günü 84,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 82,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78.14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimine gidilmesinin şimdilik gündemde olmadığına yönelik açıklamaları etkili oldu.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikasının enflasyonu yüzde 2 hedefine indirecek kadar sıkı olup olmadığının net olmadığını ve fiyat baskılarının hala çok güçlü olduğunu kaydetti. Logan, faiz oranlarını düşürmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Yüksek faiz oranları, ABD dolarının güçlenmesine neden olarak petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. ABD dolar endeksi saat 09.12 itibarıyla 105,31 seviyesinde bulunuyor.

Bu durum, yatırımcıların petrol talebi iştahını azaltması sebebiyle fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Bunun yanı sıra, büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin Refah'a yönelik büyük bir saldırıya karşı olduğu mesajını verdi ve İsrailli bakandan Gazze'ye yardımların girişini kolaylaştırmalarını istedi.

Söz konusu müzakereler, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarını düşürücü etkide bulunuyor.

Öte yandan, 1 Haziran'da yapılması planlanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda grubun gönüllü ham petrol arzı kesintilerine devam edeceği beklentileri, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden olarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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