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Brent petrolün varil fiyatı 88,21 dolar

25.04.2024 09:48
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 88,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 88,21 dolar

Dün 88,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 88,21 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,99 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimler etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 400 bin varil azalarak 453 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış, ülkede talebin güçlü seyrettiği algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilim, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, küresel petrol rezervlerinin önemli kısmının bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarının artışında etkili oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 88,67 ile 89,76 dolar aralığının direnç, 87,58 ile 86,49 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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