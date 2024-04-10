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Brent petrolün varil fiyatı 89,70 dolar

10.04.2024 10:49
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,70 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 89,70 dolar

Dün 91,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 89,70 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Hamas arasındaki müzakerelerin Gazze'de ateşkese yol açacağı ve Orta Doğu'daki gerilimi hafifleteceği yönündeki belirsizlik petrol fiyatlarını artırırken, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stoklarda beklenenin üzerinde artış olduğunu gösteren veriler fiyat artışını baskılıyor.

Jeopolitik gerilimin yol açtığı arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, Orta Doğu ve Rus petrolüne ilişkin endişelerle destek bulmaya devam ediyor.

İsrail medyası, dün Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin ülkeye döndüğünü ve müzakerelerde durumun belirsiz olduğunu aktardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail'deki yetkililerin, müzakerelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberlere yorum yapmayı reddettiği, müzakerelerde ilerleme sağlanıp sağlanmadığının ancak ilerleyen günlerde öğrenilebileceği ifade edildi.

İran'ın, Şam'daki büyükelçiliğine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camisi'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 3,03 milyon varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 400 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi petrol stok verilerini bugün açıklayacak. Stoklarda artışa işaret edilmesi durumunda petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 90,58 ile 92,24 dolar aralığının direnç, 88,92 ile 87,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Petrol
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