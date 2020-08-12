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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 08:18 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı güncellenmeye devam ettikçe araştırılmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda bu sabah itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 44,68 dolardan işlem gören brent petrol fiyatları anlık ve güncel olarak haberimizde...

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 12 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

Koronavirüs teşviklerinin dolar fiyatına etkisi ile brent petrol fiyatları da harketlendi. Brent petrolün varil fiyatı güncellenmeye devam ettikçe araştırılmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda bu sabah itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 44,68 dolardan işlem gören 12 Ağustos 2020 Çarşamba brent petrol fiyatları anlık ve güncelolarak haberimizde... Peki brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

BRENT PETROLÜN VARİLİ NE KADAR? (12 AĞUSTOS 2020)

Dünya genelinde koronavirüs teşviklerinin sürekli olarak devam etmesi dolar fiyatlarını etkiledi. Koronavirüs teşvikleri küresel ekonomik büyüme ile birlikte petrol fiyatlarını da hareketlendirdi. Koronavirüsün ikinci dalgasının beklentisi ile yapılan çalışmalardan dolayı ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Brent petrolün varili ne kadar, brent petrolün fiyatları düşecek mi araştırmaları yapanlar için günlük ve anlık brent petrol fiyatları mynetfinans'ta yer alacak. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,68 dolardan işlem görüyor.

12 Ağustos brent petrol fiyatı

Dün 44,5 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,5 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla, satış fiyatı 44,68 dolar alış fiyatı ise 44,68 dolardan işlem gördü.

CANLI BRENT PETROL FİYATLARI


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