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Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.08.2020 06:59 | Son Güncelleme

Brent petrolün varil fiyatı güncellenmeye devam ettikçe araştırılmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda bu sabah itibarıyla geçtiğimiz haftaki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 45,17 dolardan işlem gören brent petrol fiyatları anlık ve güncel olarak haberimizde... İşte 17 Ağustos 2020 cuma brent petrol fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 17 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!

Koronavirüs teşviklerinin dolar fiyatına etkisi ile brent petrol fiyatları da hareketlendi. Brent petrolün varil fiyatı güncellenmeye devam ettikçe araştırılmaya başlandı. Uluslararası piyasalarda bu sabah itibarıyla geçen haftaki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 45,17 dolardan işlem gören 17 Ağustos 2020 Pazartesi brent petrol fiyatları anlık ve güncelolarak haberimizde... Peki brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? İşte anlık brendt petrol fiyatları..

BRENT PETROLÜN VARİLİ NE KADAR? (17 AĞUSTOS 2020)

Dünya genelinde koronavirüs teşviklerinin sürekli olarak devam etmesi dolar fiyatlarını etkiledi. Koronavirüs teşvikleri küresel ekonomik büyüme ile birlikte petrol fiyatlarını da hareketlendirdi. Koronavirüsün ikinci dalgasının beklentisi ile yapılan çalışmalardan dolayı ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolün varili ne kadar, brent petrolün fiyatları düşecek miaraştırmaları yapanlar için günlük ve anlık brent petrol fiyatları mynetfinans'ta yer alacak. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 45,17 dolardan işlem görüyor.

17 Ağustos brent petrol fiyatı

Brent petrolün varil fiyatı, günü 45,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0.67 artışla, gün içerisinde en yüksek fiyat 45,17 doar iken gün içerisinde en düşük fiyatı 44,77 dolar oldu.

CANLI BRENT PETROL FİYATLARI


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