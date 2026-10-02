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Brent petrolün varili 101,69 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,69 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 101,69 dolardan işlem görüyor

Dün 103,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 102,31 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 101,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 92,18 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı düşüşte, ABD'nin Avrupa'daki acil durum dizel stoklarının piyasaya sürülmesini istemesinin arz sıkışıklığı endişelerini azaltması etkili oldu.

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Enerji Bakanı Chris Wright, AB ülkelerine ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği dizel ihracatını yasaklama seçeneğine alternatif olarak bir teklif götürdü.

Teklif, AB ülkelerinin ulusal stratejik rezervlerinden koordineli biçimde dizel piyasaya sürmelerini öngörüyor. Bu kapsamda, AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmeleri istendi. Bu miktar AB ülkelerinin yaklaşık 315 milyon varil olan toplam dizel rezervinin üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarına mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırma ve ilave arzı derhal piyasaya sunma çağrısında bulundu.

ORTA DOĞU'DA GERİLİMİN TIRMANABİLECEĞİ BEKLENTİLERİ FİYATLARI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'nin Suudi Arabistan ve Katar'daki petrol ve doğal gaz tesislerini korumak amacıyla bölgeye iki Patriot bataryası daha gönderdiği öne sürüldü.

Axios'un isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD, Başkan Donald Trump'ın İran'a yeniden saldırı başlatması durumunda önemli enerji tesislerini korumak için Katar ve Suudi Arabistan'a güven vermek istiyor.

Bu gelişme İran'la çatışmanın yeniden tırmanabileceği endişesini artırarak, petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini canlı tutuyor.

Çinli rafinerilerin ekim ayında Hong Kong ve Makao dışındaki bölgelere akaryakıt ihracatını durduracağına yönelik haber akışı da küresel yakıt piyasalarındaki arz sıkışıklığı endişelerini artırdı.

Pekin'in iç stokları korumak amacıyla aldığı kararın, zaten arz baskısı altındaki piyasayı daha da sıkılaştırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 102,7 doların direnç, 101,38 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol petrol varil fiyatları
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