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Brent petrolün varili 28,31 dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 28,31 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 28,31 dolar

Dün 31,23 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 28,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 28,31 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 26,69 dolardan alıcı buldu.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ediyor. Küresel ekonomik resesyon riski, petrol piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

Dün Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin birkaç ay içinde petrol ihracatını günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını bildirdi. Bu gelişme de fiyatlardaki aşağı yönlü hareketlenmeyi destekledi.

Ayrıca, ABD'deki haftalık petrol stoklarındaki düşüş beklentisinin fiyatları artırıcı etkisi ise piyasalarda hissedilmiyor.

Brent petrolde teknik olarak 28,65 ile 29,08 dolar aralığının direnç, 28,22 ile 27,79 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
petrol, Kovid-19,

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