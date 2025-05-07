FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Brent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,73 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 62,73 dolardan işlem görüyor

Dün 62,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,3 artarak 62,73 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,54 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin Çin ile erken aşama ticaret görüşmelerine bu hafta başlayacağı yönünde verdiği sinyallerin etkisiyle yükselişe geçti. ABD'nin petrol arzında daralma beklentileri de piyasaları destekleyen bir diğer unsur oldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın, bu hafta İsviçre'de Çinli muhataplarıyla ticaret görüşmeleri gerçekleştireceği, dün akşam her iki tarafın ofisleri tarafından duyuruldu.

Bessent, "Uluslararası ekonomik sistemi, ABD'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edecek şekilde yeniden dengelemeye çalışırken verimli görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu görüşme, haftalardır süren belirsizlik ve çelişkili açıklamaların ardından ABD-Çin ticaret müzakereleri konusunda ilk net adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin, taraflar arasında ilişkilerin yumuşamasına giden yolun da önünü açabileceği öngörülüyor.

Fiyatların artışında, düşük petrol fiyatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların kar alımları da etkili oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışını hızlandırma kararı almasının ardından dün Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gören petrol fiyatları, piyasa oyuncularının kar alımlarıyla yükseldi.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2025 için Brent petrolün ortalama varil fiyatı tahminini yaklaşık 8 dolar düşürerek 65,85 dolara indirdi. Batı Teksas türü (WTI) içinse bu rakam 61,81 dolar olarak güncellendi.

EIA'nın "Mayıs 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, OPEC+'ın üretim artışı kararı ve OPEC dışı ülkelerdeki üretim artışı küresel stokların yükselmesine neden oldu. Bu durumun yılın geri kalanında petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Rapora göre, yılın ilk dört ayında stoklara günlük ortalama 300 bin varil petrol eklendi. Bu artışın yıl genelinde günlük 400 bin varile ulaşması, 2026'da ise 800 bin varil seviyesine çıkması bekleniyor.

Petrol arzında sıkıntı beklenmemesi ve stok artışı nedeniyle Brent fiyatının yıl sonunda 61 dolara, 2026 boyunca ise ortalama 59 dolara düşeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretiminin 13,42 milyon varil seviyesinde olacağı öngörülüyor. Bu rakam, geçen yılki 13,21 milyon varilden yüksek ancak bir önceki tahminin (13,51 milyon) altında bulunuyor. Küresel arzın günlük 104,13 milyon varil, tüketimin ise 103,71 milyon varil olması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,10 doların direnç, 60,13 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Asya borsaları karışık seyrediyorAsya borsaları karışık seyrediyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Asya artık diken üstünde! Hindistan Pakistan savaşı başladı: Can kaybı artıyor... 'En çok camiler hedef alındı'

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

Parola: 22! Özgür Özel'in "şok formülü" CHP kulislerinden sızdı

Parola: 22! Özgür Özel'in "şok formülü" CHP kulislerinden sızdı

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

'Evi satmak, arsa almak...' Mert Başaran 'riskli' diyerek uyardı!

2 bin tondan fazla! Hepsi geldiği ülkelere geri gönderildi, virüslü çıktı

2 bin tondan fazla! Hepsi geldiği ülkelere geri gönderildi, virüslü çıktı

İndirim geldi, tabelaya yansıdı! İşte fiyatlar

İndirim geldi, tabelaya yansıdı! İşte fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.