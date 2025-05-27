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Brent petrolün varili 64,17 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,17 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 64,17 dolardan işlem görüyor

Dün 66,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 64,17 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 31 Mayıs'a çekilen toplantısı öncesinde aşağı yönlü seyir izliyor.

OPEC+ ülkelerinin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda üretimi artırma kararı alacağı beklentilerinin artması, piyasalarda arz fazlası yaşanacağına yönelik endişeleri besleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlara göre grubun toplantıda günlük 411 bin varil üretim artışı kararı alması öngörülüyor. OPEC+ üyeleri, haziranda ikinci ay üst üste üretim artışını hızlandırma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ayrıca analistler, bu hafta açıklanacak büyüme ve ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin ABD ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vereceğini belirterek, tarifeler kaynaklı yavaşlaması beklenen büyümenin ülkedeki ana ekonomik risklerden biri olduğunu ifade etti.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ekonomik verilerin yavaşlamaya işaret etmesi durumunda talebi olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılayacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu 1 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'ne (AB) doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararın 9 Temmuz'a ertelendiğini duyurmasının piyasa oyuncularının petrol talep algısını artıracağına yönelik beklentileri desteklemesi fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,87 doların direnç, 58,94 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)

HABERİN ÖZETİ

  • Brent petrolün varil fiyatı dün 66,05 dolara yükseldikten sonra 64,45 dolardan kapandı.
  • Bugün Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,4 azalerek 64,17 dolara geriledi.
  • OPEC+ grubunun 31 Mayıs'ta gerçekleştireceği toplantıda üretimi artırma kararı almasının beklendiği belirtiliyor.
  • Uzmanlar, OPEC+ toplantısında günlük 411 bin varil üretim artışı kararı alınacağını öngörüyor.

  • ABD'deki ekonomik verilerin yavaşlaması durumunda petrol talebinin olumsuz etkilenmesi öngörülüyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    Hissenet
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Petrol Brent petrol
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