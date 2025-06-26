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Brent petrolün varili 66,97 dolardan işlem görüyor (26 Haziran 2025 Perşembe)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,97 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,97 dolardan işlem görüyor (26 Haziran 2025 Perşembe)

Dün 67,47 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 66,97 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,02 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde yaşanan düşüşün ülkede güçlü talebe işaret etmesiyle yükselişini sürdürdü. Ancak piyasalar, İran-İsrail arasındaki ateşkesin kalıcılığı ve Orta Doğu'daki istikrar konusundaki belirsizlik nedeniyle temkinli hareket ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon 800 bin varil azalışla 415 milyon 100 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. ABD'de ham petrol stokları art arda beşinci haftada geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 100 bin varil azalışla 227 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar, "ABD'nin haftalık verilerinde görülen stok düşüşleri, bazı alıcıların güçlü talep beklentisiyle pozisyon almasına yol açtı. Ancak yatırımcılar, İran-İsrail ateşkesinin durumu hakkında netlik arıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan piyasanın odağı, giderek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu müttefiklerini kapsayan OPEC+ grubunun üretim seviyelerine çevriliyor.

Cumartesi günü, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi Rosneft'in Üst Yöneticisi Igor Sechin, OPEC+ grubunun planlanan üretim artışlarını yaklaşık bir yıl öne çekebileceğini belirtti.

İran ve İsrail arasında gerilimin azalmasıyla piyasalarda temel göstergelere dönüş yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ve İsrail arasındaki savaşın hızla sona ermesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Trump, gelecek hafta İranlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesine yönelik taahhüt istenebileceğini ifade etti.

Trump ayrıca dün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik "maksimum baskı" politikasının, özellikle İran petrolünün satışına getirilen kısıtlamaların halen geçerli olduğunu ancak ülkenin yeniden inşa sürecine yardımcı olmak amacıyla yaptırımların uygulanmasında esneklik gösterilebileceğinin sinyalini verdi.

Brent petrolde teknik olarak 77,12 doların direnç, 60,30 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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