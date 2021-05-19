FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Brent petrolün varili 68,08 dolar oldu

Brent petrolün varili 68,08 dolar oldu

19.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 68,08 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 68,08 dolar oldu

Dün 70,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 67,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 68,08 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 64,78 dolardan alıcı buldu.

TURİZMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarının dün yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında, ABD ve Avrupa'nın yeni tip koronavirüs salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi etkili oldu.

Söz konusu yerlerde salgınla mücadele tedbirlerinin hafifletilmesinin ardından yurt içi turizm ve hareketlilikte artış yaşanması bekleniyor.

Kısa vadede salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetilmesi fiyatların yukarı yönlü seyrine destek olurken Asya'da dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere salgın vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlamaların petrol talebine olumsuz etki yapması beklentisi, fiyatların seyrini aşağı yönde baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,85 ila 68,98 dolar aralığının direnç; 67,85 ila 67,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Elon Musk'ın yalanlaması etki etmedi, Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördüElon Musk'ın yalanlaması etki etmedi, Bitcoin 38,000 dolar düzeyini gördü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Buğday hasadı başladı, fiyatlar belli olduBuğday hasadı başladı, fiyatlar belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Küvetler neden kişinin boyundan daha kısa oluyor?

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Muhtemelen resimdeki köpeği fark edemeyeceksiniz

Muhtemelen resimdeki köpeği fark edemeyeceksiniz

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Hobi amaçlı kurdu, şimdi talebe yetişemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.