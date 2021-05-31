Brent petrolün varili 69,20 dolar

Cuma günü 69,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 69,20 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,84 dolardan alıcı buldu.

SEYAHATLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Petrol fiyatları, ABD, Çin ve Avrupa'da devam eden ekonomik toparlanmanın ve yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın petrol talebine yansıyacağı algısının güçlenmesiyle yükseldi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşüne yönelik müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendiriyor. Yaptırımların kaldırılmasıyla İran'ın petrol ihracatına resmi olarak yeniden başlayacak olması ise talep sıkıntısı çeken piyasada arz fazlası endişelerini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan, İran petrolünün olası geri dönüşüne rağmen talepteki güçlü görünüm arz kaynaklı endişeleri bertaraf ederek fiyatların yükselişinde etkili oldu.