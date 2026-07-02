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Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine geriledi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 70 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolün varili 70 dolar seviyesine geriledi

Dün 73,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 71,57 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,08 azalarak 70,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 67,82 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da arz kesintisi risklerinin azalması ve küresel petrol arzına ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle geriliyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Macid el-Ensari, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da, ABD ve İranlı müzakere heyetleriyle ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmelerde İslamabad Mutabakat Zaptı kapsamındaki konularda olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Ensari, tarafların müzakereleri gelecek dönemde sürdürme konusunda mutabık kaldığını, sonraki görüşmenin eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin tamamlanmasının ardından en kısa sürede yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

Uzmanlar, son dönemde gerilimin azalmasına rağmen, küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği askeri toplantıya tepki gösterdi.

Bahreyn'de düzenlenen askeri toplantının Basra Körfezi için hukuki ve güvenlik düzeni oluşturamayacağını savunan Garibabadi, "Bölgenin güvenliği, dış müdahalelerin sona ermesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi, ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve yeni jeopolitik gerçekliklerin kabul edilmesiyle sağlanabilir, Amerika'nın askeri şemsiyesi altında değil." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın CENTCOM'un değil, Tahran yönetiminin belirlediği çerçevede tanımlanabileceğini kaydetti.

CENTCOM, dün, Bahreyn Savunma Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Mısır, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen'den üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla bölgesel güvenlik toplantısı düzenlediğini açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan haftalık düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 800 bin varil azalışla 408 milyon 400 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 2 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 5 milyon 500 bin varil azalarak 325 milyon 700 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalışla 214 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Brent petrolde teknik olarak 70,69 doların destek, 71,03 doların ise direnç bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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