Brent petrolün varili 93,40 dolardan işlem görüyor

Dün 94,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 93,78 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 93,40 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 86,34 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının artırıldığına yönelik haberler, ABD'nin İran'a karşı ekonomik baskıya ağırlık vereceği sinyalleri ve ülkede ham petrol stokları ile üretimin artmasının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

ABD ordusunun, İran ile gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla gizli bir koridor oluşturduğu iddia edildi.

Axios'un ismini vermeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, birkaç haftadır devam eden operasyon kapsamında her gece 15 ila 20 petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'nın güney kanalından geçerek bölgeye giriş ve çıkış yapıyor.

ABD'li yetkililer, bu yolla Hürmüz Boğazı üzerinden günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün dünya enerji piyasalarına ulaştırıldığını öne sürdü.

Bu miktarın savaş öncesi seviyenin yaklaşık yarısına denk geldiğini belirten yetkililer, söz konusu akışın küresel petrol arzındaki kesintilerin azaltılmasına önemli katkı sağladığını belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda tankerlerin geçişini sağlayan gizli bir koridor oluşturduğu ve günlük yaklaşık 10 milyon varil petrolün bu yolla dünya piyasalarına ulaştığı yönündeki haberler, bölgedeki arz kesintilerine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları baskıladı.

VANCE'IN EKONOMİK BASKI MESAJLARI GERİLİMİN TIRMANACAĞI ENDİŞELERİNİ HAFİFLETTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, konuk olduğu bir podcast programında, İran ile savaşın "yeni bir safhaya" girdiğini ve an itibarıyla "ellerindeki en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu" dile getirdi. ﻿

Vance, ABD'deki enerji fiyatlarında rahatlamayı ve İran'ı "ticari gemilere saldırıları için cezalandırmayı" başardıkları takdirde bunun İran'a "ekonomik baskı" olarak geri döneceğini ifade ederek böylece İran tarafının ABD ile "ne tür bir anlaşma yapmak istediği" konusunda da hesaplarının değişeceğini öne sürdü.

"Elimizdeki en etkili aracın, onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir safhaya geçtik." diyen Vance, ekonomik baskının İran'a karşı en etkili araç olduğunu vurguladı.

Vance'ın Washington'ın İran'a karşı askeri adımlardan ziyade ekonomik baskıya ağırlık verdiğine işaret eden açıklamaları, çatışmaların yakın vadede daha da tırmanacağına ilişkin endişeleri bir miktar hafifleterek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

GAZZE'DE BARIŞ PLANINA BAĞLILIK JEOPOLİTİK RİSK ALGISINI SINIRLADI

Bununla birlikte ABD'nin Gazze'de barış planının uygulanmasına yönelik çabalarını sürdüreceğini açıklaması da Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin azalabileceği beklentilerini destekleyerek petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de 21 maddelik barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve Uluslararası İstikrar Gücü'ne fon sağlanması konusunda geçen ay Kongre'ye bildirimde bulunduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen aksi yöndeki açıklamalara ilişkin tartışmalar sürerken Washington'ın Gazze'de barış planını uygulama konusundaki kararlılığını vurguladı.

Bakanlık Sözcüsü, açıklamasında, "Başkan'ın tarihi 21 maddelik barış planının tam olarak uygulanmasında kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için Uluslararası İstikrar Gücü'nün planın "kilit bir bileşeni" olduğunu belirten Pigott, bu konuda gerekli adımları atmaya devam ettiklerini kaydetti.

ABD'DE HAM PETROL STOKLARI VE ÜRETİM ARTTI

Bunun yanı sıra dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesi ABD'de ticari ham petrol stokları ve üretimin arttığına işaret eden veriler de piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 400 bin varil artarak 428 milyon 800 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da 700 bin varil artışla 209 milyon 400 bin varile ulaştı.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi ise 25 bin varil artarak 13 milyon 830 bin varile yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 93,87 doların direnç, 92,67 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır