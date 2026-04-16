Brent petrolün varili 94,96 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 94,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,93 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,03 artarak 94,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,61 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları üzerinde, ABD'nin İran petrolü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulayabileceği yönündeki mesajları ile ülkede petrol stoklarının azaldığına işaret eden verilerin arz endişelerini artırması etkili oluyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, İran petrolü satın alan ülkelere yönelik ikincil yaptırımların uygulanabileceğini söyledi. Bessent, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki komşularına yönelik saldırılarının "ölümcül bir hata" olduğunu savunarak, bu ülkelerin artık finansal akışlar konusunda daha fazla şeffaflık göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

İran Devrim Muhafızları ve yönetimle bağlantılı kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulmasına yönelik taleplerini ilettiklerini belirten Bessent, "Eğer İran petrolü satın alıyorsanız veya İran'a ait paralar bankalarınızda tutuluyorsa ikincil yaptırımları uygulama konusunda kararlıyız." diye konuştu.

İran'ı "terörizmin en büyük destekçisi" olarak nitelendiren Bessent, Çin'in İran petrolünün yüzde 90'ından fazlasını satın aldığını ve bunun Çin'in toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geldiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle Çin'in alımlarında yavaşlama beklediklerini dile getiren Bessent, iki Çin bankasına ABD Hazine Bakanlığı tarafından uyarı mektupları gönderildiğini kaydetti. Banka isimlerini paylaşmayan Bessent, İran'a yönelik finansal akışların tespit edilmesi halinde ikincil yaptırımların uygulanacağı mesajının iletildiğini aktardı.

Bessent ayrıca, Rus ve İran petrolünün deniz yoluyla satışına izin veren geçici muafiyetin de yenilenmeyeceğini söyledi.

Piyasadaki önemli tedarik kaynaklarından birine erişimin kısıtlanabileceği beklentisinin güçlenmesi risk primini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bunun yanı sıra ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 900 bin varil azalışla 463 milyon 800 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artacağı yönündeydi.

Beklentilerin aksine gerçekleşen stok düşüşü, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin yüksek seyrettiği algısını güçlendirerek fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Öte yandan, ABD ve İran arasında görüşmelerin sürdüğü haberleri fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin uzatılmasına ilişkin resmi bir karar alınmadığını ancak taraflar arasında müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Pakistan'ın ara buluculuğunda 8 Nisan'da başlayan ve 22 Nisan'da sona ermesi beklenen iki haftalık geçici ateşkese ilişkin sürecin belirsizliğini koruması piyasalarda temkinli iyimserliğe yol açarken, ABD medyasında yer alan haberlerde tarafların ateşkesi uzatmaya yakın olduğu yönündeki beklentiler öne çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 95,45 doların direnç, 94,19 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

