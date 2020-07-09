Brooks Brothers iflas erteleme istedi! Brooks Brothers kimin, neden iflas ediyor?

Koronavirüs ekonomileri olumsuz etkilerken, küçük, orta ve büyük işletmelerden bu sürece direnemeyenler iflas bayrağını çekmeye başladı. Bu süreçte dünyanın en tanınmış erkek giyim markalarından biri olan Brooks Brothers da iflas erteleme başvurusu yaptı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen ülkelerinden biri olan ABD'de batan şirketler arasına katılan Brooks Brothers, bu süreçte evden çalışmaya geçilmesiyle birlikte azalan talep karşısında koşullara direnemedi ve iflas erteleme istedi.

Brooks Brothers için pek çok seçenek ise masaya yatırılmış durumda. Bunlardan biri de ABD'li köklü markanın satışı. Brooks Brothers'dan yapılan açıklamada, “Bu başvurunun amacı yeni finans kaynakları oluşturarak yeni bir sahiplik yapısı içinde markayı konumlandırmak” ifadesi kullanıldı.

Brooks Brothers kimin?

Amerika'nın en eski giyim markası olan Brooks Brothers, 1818 yılında Manhattan, New York'ta kuruldu. Henry Sands Brooks tarafından bir aile şirketi olarak kurulan Brooks Brothers, ilk kurulduğunda H. & DH Brooks & Co. olarak isimlendirilmişti ancak 1833 yılında dört kardeş Elisha, Daniel, Edward ve John şirketi Brooks Brothers olarak adlandırarak yoluna devam etti.