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Brooks Brothers iflas erteleme istedi! Brooks Brothers kimin, neden iflas ediyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:11 | Son Güncelleme

Brooks Brothers iflas erteleme talebinde bulundu. Dünyanın en tanınan erkek giyim markalarından biri olan ve 200 yılı aşan bir tarihe sahip olan ABD'li marka Brooks Brothers, koronavirüs sürecine evden çalışma sistemine geçilmesiyle azalan talep karşısında dayanamadı ve iflas erteleme başvurusu yaptı. Peki Brooks Brothers kimin, neden iflas erteleme istedi. İşte merak edilenler...

Brooks Brothers iflas erteleme istedi! Brooks Brothers kimin, neden iflas ediyor?

Koronavirüs ekonomileri olumsuz etkilerken, küçük, orta ve büyük işletmelerden bu sürece direnemeyenler iflas bayrağını çekmeye başladı. Bu süreçte dünyanın en tanınmış erkek giyim markalarından biri olan Brooks Brothers da iflas erteleme başvurusu yaptı.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen ülkelerinden biri olan ABD'de batan şirketler arasına katılan Brooks Brothers, bu süreçte evden çalışmaya geçilmesiyle birlikte azalan talep karşısında koşullara direnemedi ve iflas erteleme istedi.

Brooks Brothers için pek çok seçenek ise masaya yatırılmış durumda. Bunlardan biri de ABD'li köklü markanın satışı. Brooks Brothers'dan yapılan açıklamada, “Bu başvurunun amacı yeni finans kaynakları oluşturarak yeni bir sahiplik yapısı içinde markayı konumlandırmak” ifadesi kullanıldı.

Brooks Brothers kimin?

Amerika'nın en eski giyim markası olan Brooks Brothers, 1818 yılında Manhattan, New York'ta kuruldu. Henry Sands Brooks tarafından bir aile şirketi olarak kurulan Brooks Brothers, ilk kurulduğunda H. & DH Brooks & Co. olarak isimlendirilmişti ancak 1833 yılında dört kardeş Elisha, Daniel, Edward ve John şirketi Brooks Brothers olarak adlandırarak yoluna devam etti.

Hazır takım elbise üretimiyle adını duyuran Brooks Brothers'ın sadık müşterilerinden bazıları ABD başkanları oldu. Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Herbert Hoover, Chester Arthur, Franklin Roosevelt, John F. Kennedy Richard Nixon, Gerald Ford, George H. W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama, Brooks Brothers markasını tercih eden isimler olarak biliniyor.

Ünü giderek yayınlan ve önce ABD sonra da dünyaya açılan şirket, 1988 yılında ise Marks & Spencer tarafından satın alındı. 2001'de ise İtalyan milyarder Claudio del Vecchio, Brooks Brothers'ı Marks & Spencer'dan satın aldı.

Brooks Brothers'ın başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde mağazaları bulunuyor. Küresel çapta 500'ün üzerinde mağazası olan marka 4 binden fazla personel çalıştırıyor.

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