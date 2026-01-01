BTK düğmeye bastı: Telefonları kapanacak! 54 bin TL ödemesi var

Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı yapılmadan kullanılan cep telefonları için yeni takvim yılıyla birlikte kullanım süresi yeniden başladı. 1 Ocak 2026 itibarıyla bir önceki yıl içinde kapanan yurt dışı telefonlar tekrar şebekeye bağlanabilecek.

240 GÜN KULLANILABİLİYOR

Kayıt yaptırılmayan tek SIM’li cihazlar 120 gün, çift SIM veya e-SIM destekli telefonlar ise toplamda 240 gün boyunca kullanılabiliyor.

160 GÜN KULLANABİLİYORLAR

Yurt dışı telefonlarda 4 aylık sürenin başlangıcı, cihaza Türkiye’deki GSM operatörlerine ait bir hat takılmasıyla birlikte gelen IMEI uyarı SMS’ine dayanıyor.

Bu mesajın ardından ilk 120 gün dolduğunda cihaz kapanıyor, e-SIM ya da ikinci SIM yuvasına geçilerek ikinci 120 günlük süre başlatılabiliyor.

Böylece bazı kullanıcılar, takvim yılı avantajıyla telefonlarını 16 aya kadar kullanabiliyor.

KAYITLI GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

BTK’nın son uygulaması, çift SIM’li telefonlar üzerinden yapılan bir suistimali ortaya çıkardı.

Buna göre bazı kullanıcılar, e-Devlet’te IMEI kaydı sırasında çift IMEI alanını kullanarak, aynı telefona ait olması gereken ikinci IMEI bölümüne başka bir telefona ait IMEI numarasını girip tek pasaportla iki ayrı cihazı kayıtlı gibi göstermeye çalıştı.

BTK’nın yaptığı teknik incelemelerde, beyan edilen iki IMEI’nin aynı cihaza ait olmadığı tespit edilince, gerçek telefona ait IMEI açık bırakıldı, farklı cihaza ait olduğu belirlenen ikinci IMEI ise kayıt dışı sayılarak kapatma sürecine alındı.

Atlan adım, “ikinci IMEI” yoluyla birden fazla telefonun kayıt altına alınmasının önüne geçilmesi amacıyla atıldı.



İKİNCİ IMEI'LER KAPATILIYOR

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, gerçek telefona ait IMEI numarası haberleşmeye açık bırakılırken, farklı bir cihaza ait olduğu tespit edilen ikinci IMEI kayıt dışı sayıldı.

Tespit edilen IMEI’ler 120 gün süreyle açık tutulduktan sonra tamamen kapatılacak.

E-DEVLET'TEN SORUGULANABİLİR

BTK, kullanıcıların telefonlarına ait IMEI numaralarını *#06# tuşlayarak öğrenebileceğini ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapabileceğini duyurdu.

Eğer IMEI durumu “kayıtlı” olarak görünüyorsa, gönderilen mesajların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Şartları sağlayan kullanıcıların ise ek başvuru yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabileceği ifade edildi.

Bu kapsamda yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması gerekmektedir:

Başvuru sahibinin konuyu açıklayıcı ıslak imzalı dilekçesi ekinde kullanım izin harcının yatırıldığı dekont nüshasına yer verilmesi,

Kayıtlı ve kayıtlı olmayan diğer IMEI numaralarının aynı telefonda yer aldığına dair üretici/ithalatçı firmadan edinilebilecek bir yazı veya bu numaraların aynı telefonda yer aldığını ispatlayıcı ekran görüntülerinin dilekçe ilişiğine eklenmesi,

Kimlik vb. kişiyi işaret eden belgeler ile yurda giriş belgesi nüshalarının da dilekçe ekinde sunulması suretiyle telefonun kayıt işlemlerinde kullanılan yurda giriş belgesi sahibi (yolcu) ile e-Devlet kullanıcısı veya Abone Kayıt Merkezine başvuran kişinin aynı kişi olması.

2026 IMEI KAYIT ÜCRETİ AÇIKLANDI

Öte yandan BTK, 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefonlar için uygulanacak IMEI kayıt ücretinin 54 bin 258 lira olacağını da hatırlattı.