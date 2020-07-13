Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

Ülkemizde yardıma muhtaç birçok aile ve birey bulunuyor. Vatandaşlara yardım etmek için hem devlet hem de özel kuruluşların belirli yardımları oluyor. Bu yardımlar gıdadan temizliğe, sosyal ihtiyaçlardan nakdi yardıma kadar uzanıyor. Gıda yardımı yapan kurumları ve bilinmesi gerekenleri yazımızda inceledik.
Sosyal devletin en önemli görevlerinden biri zorda kalan vatandaşlara yardım etmek olur. Devletimiz de vatandaşlarımızı düşünür ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirli yardımlar sunar. İlk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün sunduğu gıda yardımlarına göz atalım.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları adı altında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belirli şartlar uyduğu takdirde yardımlar gerçekleşiyor. Bu şartlar şunlardır:
Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık net geliri asgari ücretin altında olan vatandaşlar,
7/ 1976 tarihli ve 2022 sayılı kanun gereğince 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yardımlar sunuluyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımları listeledik.
Kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu' adlı belgeyi doldurmaları gerekiyor.
Bu belgeyle birlikte ilinizde ya da ilçenizde yer alan Bölge Müdürlüklere giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.
İsterseniz Bölge Müdürlüklerinin mail adresinden posta yoluyla da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer bir devlet kurumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da gıda yardımı alabilirsiniz. Bu vakıf hakkında bilinmesi gerekenleri liste haline getirdik.
Dar gelirli ailelere başta gıda yardımı olmak üzere temel ihtiyaçları da karşılanıyor.
Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dilekçe ve kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları gerekiyor.
Hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 liradan düşük olanlara bu yardım sağlanıyor.
İl ve ilçe belediyeleri de destek sunuyor. Şartlar belediyeden belediyeye değişiyor.
Ayhan Şahenk tarafından kurulan Ayhan Şahenk Vakfı da gıda yardımı yapan özel kurumlar arasındadır. Ayhan Şahenk Vakfıyla alakalı bilinmesi gerekenler şunlardır:
2000 yılında başlayıp hala devam eden kuru gıda yardımı sadece Ramazan ayına özel olarak yapılıyor.
Valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen 2500 aileye çeşitli kuru gıda yardım paketleri dağıtılıyor.
Bu dağıtımlar resmi kurumlar tarafından yapılıyor ve vakıf personelleri tarafından gözetleniyor.
Uygulama Niğde ili sınırları içinde geçerli.
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