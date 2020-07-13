Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

Ülkemizde yardıma muhtaç birçok aile ve birey bulunuyor. Vatandaşlara yardım etmek için hem devlet hem de özel kuruluşların belirli yardımları oluyor. Bu yardımlar gıdadan temizliğe, sosyal ihtiyaçlardan nakdi yardıma kadar uzanıyor. Gıda yardımı yapan kurumları ve bilinmesi gerekenleri yazımızda inceledik.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DÜZENLİ GIDA YARDIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI

Sosyal devletin en önemli görevlerinden biri zorda kalan vatandaşlara yardım etmek olur. Devletimiz de vatandaşlarımızı düşünür ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirli yardımlar sunar. İlk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün sunduğu gıda yardımlarına göz atalım.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları adı altında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belirli şartlar uyduğu takdirde yardımlar gerçekleşiyor. Bu şartlar şunlardır:

Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık net geliri asgari ücretin altında olan vatandaşlar,

7/ 1976 tarihli ve 2022 sayılı kanun gereğince 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yardımlar sunuluyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımları listeledik.