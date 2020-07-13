FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi aileler ve bireyler gıda yardımı için nerelere başvurmalıdır? Gıda yardımı yapan kurumlar ve kuruluşlar hangileridir? Devlet destekli gıda yardımı yapılıyor mu? Özel vakıflar ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor mu? Zora düşen vatandaşlar için düzenli gıda yardımı yapan kurumları sıraladık. Gıda yardımlarında şart aranıyor mu?

Bu 4 kurum düzenli gıda yardımı yapıyor! Başvuruda son günlere giriliyor...

Ülkemizde yardıma muhtaç birçok aile ve birey bulunuyor. Vatandaşlara yardım etmek için hem devlet hem de özel kuruluşların belirli yardımları oluyor. Bu yardımlar gıdadan temizliğe, sosyal ihtiyaçlardan nakdi yardıma kadar uzanıyor. Gıda yardımı yapan kurumları ve bilinmesi gerekenleri yazımızda inceledik.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DÜZENLİ GIDA YARDIMI YAPAN DEVLET KURUMLARI

Sosyal devletin en önemli görevlerinden biri zorda kalan vatandaşlara yardım etmek olur. Devletimiz de vatandaşlarımızı düşünür ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirli yardımlar sunar. İlk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğünün sunduğu gıda yardımlarına göz atalım.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yurt İçi Kuru Gıda Yardımları adı altında ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belirli şartlar uyduğu takdirde yardımlar gerçekleşiyor. Bu şartlar şunlardır:

Sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık net geliri asgari ücretin altında olan vatandaşlar,
7/ 1976 tarihli ve 2022 sayılı kanun gereğince 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına yardımlar sunuluyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımları listeledik.

Kuru gıda hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu' adlı belgeyi doldurmaları gerekiyor.
Bu belgeyle birlikte ilinizde ya da ilçenizde yer alan Bölge Müdürlüklere giderek şahsen başvuru yapabilirsiniz.
İsterseniz Bölge Müdürlüklerinin mail adresinden posta yoluyla da başvuru gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer bir devlet kurumu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da gıda yardımı alabilirsiniz. Bu vakıf hakkında bilinmesi gerekenleri liste haline getirdik.

Dar gelirli ailelere başta gıda yardımı olmak üzere temel ihtiyaçları da karşılanıyor.
Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların resmi ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına dilekçe ve kimlik belgeleriyle başvuru yapmaları gerekiyor.
Hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 liradan düşük olanlara bu yardım sağlanıyor.
İl ve ilçe belediyeleri de destek sunuyor. Şartlar belediyeden belediyeye değişiyor.

GIDA YARDIMI SUNAN ÖZEL KURUMLAR

Ayhan Şahenk tarafından kurulan Ayhan Şahenk Vakfı da gıda yardımı yapan özel kurumlar arasındadır. Ayhan Şahenk Vakfıyla alakalı bilinmesi gerekenler şunlardır:

2000 yılında başlayıp hala devam eden kuru gıda yardımı sadece Ramazan ayına özel olarak yapılıyor.
Valilikler ve kaymakamlıklarca belirlenen 2500 aileye çeşitli kuru gıda yardım paketleri dağıtılıyor.
Bu dağıtımlar resmi kurumlar tarafından yapılıyor ve vakıf personelleri tarafından gözetleniyor.
Uygulama Niğde ili sınırları içinde geçerli.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği!
Erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir!Erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Davutoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili dikkat çeken sözler

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

THY'den yeni uygulama! İade edilen biletler yüzde 15 değerleniyor

THY'den yeni uygulama! İade edilen biletler yüzde 15 değerleniyor

İkinci el araç piyasasında fiyatlar iki kat arttı

İkinci el araç piyasasında fiyatlar iki kat arttı

Devlet sizin yerinize kiranızı ödüyor!

Devlet sizin yerinize kiranızı ödüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

O tarihte sigorta kaydı olanlar sadece 10 yıl prim ödeyerek...

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Sigara ve alkole vergi zammı! İşte yeni fiyatlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan duyurdu! Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Takibe düşen esnaf kredisine yeniden yapılandırma

Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği! Anneler her doğum için ödeme alabiliyor

Çalışan annelere 9.000 TL’ye varan devlet desteği!

Türkiye'nin en büyük firmaları açıklandı

Türkiye’nin sanayi devleri açıklandı

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Türkiye'de ilk olacak! Avrupa'nın en büyük çevre projesi, Trakya'da hayat buluyor

Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti

Yakıt tasarrufu sağlayan motor icat etti

Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı

Sanayi üretimi yıllık yüzde 19,9 azaldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.