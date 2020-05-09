Bu 4 yöntem ile kadınlar 6 yıl erken emekli oluyor! Erkekler ise...

Yıllarca bir sektörde mesai harcadıktan sonra emekli olabilmek herkesin hayali. Erken emeklilik ise milyonlarca çalışanın en merak ettiği konuların başında geliyor. Erken emekli olmanın düşüncesi bile güzel. Bir düşünün, tahmin ettiğiniz süreden daha önce emekli olsanız ne kadar da iyi olur değil mi? Bazı koşullara uyum sağlıyorsanız aslında bu mümkün. Gelin birlikte erken emekli olmanın sırlarını keşfedelim.

ANNELERE MÜJDE! DOĞUM BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN!



Çalışan ve doğum yapan kadınlar her bir çocuk için 760 gün sigorta primi borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar borçlanmak mümkün. Bu da 6 yıl erken emeklilik demek. Ancak doğum borçlanması ile erken emekli olabilmek için bazı koşullar mevcut:

Sadece doğum yapmış anneler faydalanabilir.

Doğumdan önce çalışma primlerinin hepsi ödenmiş olmalı.

Sigorta tescili yapılmamış anneler için geçerli değil.

Doğumdan sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim ödemesi yatırılmamış olması gerekir.

Bu koşullara sahip olan tüm anneler erken emekli olma fırsatından yararlanabilir.