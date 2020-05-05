Bu 8 yöntemle emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği haklar...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve hesabına bağlı olarak 4B ile kamu görevlisi konumunda olan 4C sigortalılık statüsündeki çalışanların temel kriterlere uyması beklenir. Bu kriterler arasında ise; sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, kişinin adına ödenen prim miktarı ve yaş gibi değişkenler yer almaktadır. Bu parametreler emeklilik zamanını ve emeklilik maaşının miktarını da direkt olarak etkiler.

Kişilerin emekli olmasının şartları yapılan düzenlemeler ile gittikçe zorlaştırılmıştır. Ancak yasalar ile güvence altına alınan formüller ile emeklilik zamanını erkene çekmek mümkündür. Çoğu kişinin bilmediği erken emeklilik formüllerini sizler için derledik.

HİZMET BORÇLANMASI HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK KAPILARI ARALANIYOR

Çalışma hayatına kendi isteği dışında ara veren kişilerin bu dönemde adına sigorta primi ödemesi yapılmaz. Hizmet borçlanması ise; bu eksik prim günü ödemelerinin sonraki dönemde borçlanılması anlamına gelmektedir. Hizmet borçlanması hakkıyla sigortalılar daha erken emekli olabilme şansına kavuşurlar. Örneğin; kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkı ile 6 yıl; erkek sigortalılar ise askerlik borçlanması hakkı ile 2 yıl daha erken emekli olabilirler.