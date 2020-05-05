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Bu 8 yöntemle emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği haklar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sigortalı çalışanların en büyük arzusu emeklilik maaşına kavuşmaktır. Milyonlarca sigortalı çalışanın tek dileği olan emeklilik, yaşlandıklarında kişilerin güvencesi anlamına gelir. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında kişilerin emekliliği hak etmesi için gerekli olan şartlar belirlenmiştir. Çoğu çalışan işte bu şartları merak eder.

Bu 8 yöntemle emeklilik tarihini öne çekebilirsiniz! İşte kimsenin bilmediği haklar...

Hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi adına ve hesabına bağlı olarak 4B ile kamu görevlisi konumunda olan 4C sigortalılık statüsündeki çalışanların temel kriterlere uyması beklenir. Bu kriterler arasında ise; sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, kişinin adına ödenen prim miktarı ve yaş gibi değişkenler yer almaktadır. Bu parametreler emeklilik zamanını ve emeklilik maaşının miktarını da direkt olarak etkiler.

Kişilerin emekli olmasının şartları yapılan düzenlemeler ile gittikçe zorlaştırılmıştır. Ancak yasalar ile güvence altına alınan formüller ile emeklilik zamanını erkene çekmek mümkündür. Çoğu kişinin bilmediği erken emeklilik formüllerini sizler için derledik.

HİZMET BORÇLANMASI HAKKI İLE ERKEN EMEKLİLİK KAPILARI ARALANIYOR

Çalışma hayatına kendi isteği dışında ara veren kişilerin bu dönemde adına sigorta primi ödemesi yapılmaz. Hizmet borçlanması ise; bu eksik prim günü ödemelerinin sonraki dönemde borçlanılması anlamına gelmektedir. Hizmet borçlanması hakkıyla sigortalılar daha erken emekli olabilme şansına kavuşurlar. Örneğin; kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkı ile 6 yıl; erkek sigortalılar ise askerlik borçlanması hakkı ile 2 yıl daha erken emekli olabilirler.

YASALAR İLE BELİRLENEN HİZMET BORÇLANMASI HAKLARI NELERDİR?

Kadın sigortalılar için özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile; çalışan anneler doğum nedeniyle iş hayatına ara verdikleri döneme ilişkin prim günlerini geriye dönük olarak ödeyebilirler. Doğum borçlanması hakkından yararlanmak için; çalışan kadınların sigorta başlangıç tarihi doğumdan önce olmalıdır. Doğum öncesi ve sonrasındaki istirahat dönemini kapsayacak şekilde doğum borçlanması tek çocuk için 2 yıl olarak ödenebilir. Kadınlara en fazla 3 çocuk olmak üzere toplamda 6 yıllık doğum borçlanması hakkı sunulmuştur. Doğumdan dolayı iş hayatına ara verilen süre boyunca kadın sigortalıların adına SGK'ya prim ödemesi yapılmamalıdır.
Erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkı ile; kişiler askerlik nedeniyle çalışma hayatından uzak kaldıkları döneme dair ödeme yapılabilir. Askerlik borçlanmasıyla erken emeklilik hakkını kullanmak için sigorta başlangıç tarihinden önce vatani görevin tamamlanması gerektiğini belirtmek gerekir. Kişilerin er, erbaş olarak silahaltına alınmış olması ya da yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Askerlik görevi boyunca ya da yedek subaylık okulunda eğitim için geçen süre kadar askerlik borçlanması yapılabilir.
Çalışma hayatının büyük bir çoğunluğunu yurt dışında geçiren gurbetçiler için de yurt dışı borçlanması hakkı sunulmuştur. Yurt dışı borçlanması hakkından yararlanmak için kişilerin Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaması ve yurt dışındaki çalışma hayatını ispatlaması gerekir.

Hizmet borçlanmalarından bir diğeri de; kamu görevlisinin maaşsız geçen izin süreleri için geçerlidir.

Hizmet borçlanması kapsamına sigortasız olarak geçen staj ve eğitim süreleri de dahil edilir. Buna göre; yurt içi ve yurt dışında geçirilen doktora ve uzmanlık eğitim süreleri ile normal staj süreleri borçlanılabilir.

Özel olarak avukat ve hekimlere tanınan hizmet borçlanması hakkı ise; avukatlık stajı ile fahri asistanlık sürelerini kapsar.

Kanuni çerçevede izin verilen grev ve lokavt süreleri borçlanılabilir.

Sigortalı olduğu süre içerisinde tutuklanan ve gözaltına alınan kişilerin beraat etmesinden sonra bu süreleri borçlanmasına izin verilir.

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