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Bu ay da tarih değişti! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: 8 ay sonra ilk gelebilir, ipucu verdiler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.08.2024 10:13
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Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı açıklanıyor. Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da Başkan Fatih Karahan'ın ABD'deki toplantısı nedeniyle tarih öne çekildi. Perki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Ne zaman açıklanacak? Banka Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Kasım ayını işaret ederek ipucu verdi...

Bu ay da tarih değişti! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor: 8 ay sonra ilk gelebilir, ipucu verdiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 20 Ağustos Salı günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

FATİH KARAHAN ABD YOLCUSU

Faiz kararı geçen ay olduğu gibi bu ay da Perşembe günü yerine Salı günü açıklanacak. Geçen ay G20 toplantısı nedeniyle tarih değişmişti. Bu kez de ABD'de Jackson Hole toplantısı var. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu sempozyuma katılacak.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Bu ay da Merkez Bankası'nın faizlere dokunmayacağı öngörülüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

Piyasalar PPK metninde ilk faiz indiriminin ne zaman olabileceği ile ilgili ipuçlarını yakından takip edecek.

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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 48,10'a düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

SON FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ MART AYINDA GELMİŞTİ

Banka en son Mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gitmiş, Nisan ve Mayıs aylarında ise politika faizini değiştirmemişti.

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Merkez Bankası
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