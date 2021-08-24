FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu bal daha kovanından çıkmadan satılıyor! Akseki balının kilosu 150 TL

Bu bal daha kovanından çıkmadan satılıyor! Akseki balının kilosu 150 TL

24.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Akseki ilçesinde bin 250 - 2 bin metre yükseklikteki yaylalarda sipariş üzerine üretilen organik bal kovanından çıkmadan satılıyor. Arıcılık yapan Ramazan Topaca, ''Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz'' diyerek insanların dolandırıcılara kanmamaları gerektiğini söyledi.

Bu bal daha kovanından çıkmadan satılıyor! Akseki balının kilosu 150 TL

Kilogramı 150 TL'den alıcı bulan ve torosların güney yamacına kurulu ilçenin Çimi, Göktepe, Bademli, Çataloluk, Geyran gibi yaylalarında üretilen balın rekoltesi bu yıl üreticiyi sevindirdi.

Geçen iki yıl iklimsel nedenlerden dolayı rekoltenin az olduğu Antalya Akseki'de, bu yıl 5-6 bin kovandan yaklaşık 50-55 ton bal üretimi bekleniyor. Tırmanılarak çıkılan yaylalarda kovanlardan çıkarılan petek balın kilogramı 150 liradan satılıyor.

''HASTALAR İÇİN ŞİFA''

Bölgede çocukluğundan bu yana arıcılık yapan 63 yaşındaki Ahmet Arıcı, 2 bin rakımlı Çimi yaylasında, arıların balı bin bir çeşit çiçekten yaptığını anlattı. Bu yıl balın rekoltesinin yüksek, kalitesinin de daha iyi olduğunu belirten Arıcı, "Ballarımız hastalar için şifadır" dedi. Arıcılığın zahmetli bir iş olduğunu aktaran Arıcı, geçen yıldan daha fazla sipariş aldıklarını, ellerindeki mevcut balı bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Screenshot_11

Akseki’nin Yarpuz mevkisinde arıcılık ve hayvancılık ile uğraşan Ramazan Topaca ise bu yıl bal haşatına başladıklarını ve geçen yıla göre rekoltenin dahi iyi olduğunu söyledi. Yaklaşık 40 adet arı kovanının olduğunu söyleyen Topaça, “Yaz aylarında arılarımı Akseki’nin Alacabel mevkiine çıkarıyorum. Bu yıl geçen yıla göre bal üretimi oldukça iyi. Yaklaşık bir kovandan 20 kilogram bal aldık. Geçen yıl 5-6 kilo civarında bal almıştık. Bulunduğumuz mevkide çiçek çeşitleri oldukça fazladır. Bu yıl petek balın kilogramını 150 liraya satacağız” dedi.

Screenshot_10

''AKSEKİ BALI KOVANINDAN ÇIKMADAN SATILIR''

Akseki balının Torosların endemik ve özel çiçeklerin içerisinde üretildiği için aromasının çok özel olduğunu söyleyen Topaça, Arılar bin bir çeşit çiçekten bal alıyor. Akseki balı kovanından çıkmadan satılıyor. Yol üzerinde satılan 'Akseki balı' diye satılanlar bal değildir. Çünkü Akseki balı yol kenarına çıkmaz. Müşterileri her zaman hazırdır. Kovanlardan çıkmadan sipariş alırız. Bu yıl siparişlerimizi yerine getireceğiz. Akseki-Konya yolu üzerinde yol kenarlarında Akseki dışından gelerek onlarca kişi “Akseki balı, yayla balı, kekik balı, kara kovan balı” diye bal satarak insanları kandırıyorlar. Akseki balını lekeliyorlar. Bu ballar kesinlikle Akseki balı değildir. Bu konuda şikayetlerimizi geçen yıllarda Akseki Kaymakamına ve Belediye Başkanına bildirdik” diye konuştu.

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Moda tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni olduModa tutkunu iki yaşındaki kız çocuğu sosyal medya fenomeni oldu
PARTNERSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergilediSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarıyla kusursuz fiziğini sergiledi
Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyorBakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Memur-Sen'den ilk açıklama! Zam oranları...

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

Bakan Bilgin açıkladı! 6. Dönem Toplu Sözleşmesi imzalandı

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

EPDK duyurdu: İki ay kapatılacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

Liste belli oldu! İşte en ucuz sıfır otomobiller!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Yaklaşık 50 ilin kaderini değiştirecek!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Otomobil devi üretimi durduruyor!

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Taliban, dünyanın en büyük ihtiyacının sahibi oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.