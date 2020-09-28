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Bu balık hem zehirli hem lezzetli: Ekonomik değeri yüksek

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz kıyılarında son yıllarda yayılan aslan balığı, dikenlerindeki zehir nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları ilk başta tedirgin etse de dikenlerinin kolay temizlendiği ve etinin lezzetli olduğu keşfedilince, ekonomik değeri yüksek ürüne dönüştü.

Bu balık hem zehirli hem lezzetli: Ekonomik değeri yüksek

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, balığın etinde zehir bulunmadığını ancak dikenlerin temizlenirken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ayas, aslan balığının şu an tezgahlarda kilosu 20 TL’den satıldığını belirterek, “Deniz balıklarının arasında vitamin açısından çok fark bulunmaz. Bunlar üst düzey gıdalardır. Omega 3 yönünden zenginlerdir. Aslan balıkları orta yağlıdır, besinsel olarak da mineral ve aminoasit içeriğine sahip türdür” dedi.

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Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Uzmanlar, Mersin kıyılarında da popülasyonu artış gösteren aslan balığının, tehlikeli olduğu kadar lezzetli bir balık türü olduğunu bildirdi. Dikenlerindeki zehir nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden aslan balığı, kolay temizlenmesi ve lezzetli olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştü.

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ETİNDE ZEHİR BULUNMUYOR

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, sırt yüzgecindeki dikenlerin zehirli olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Şu anda tezgahlarda kilosu 20 TL'den satılan aslan balığı, dikenleri temizlendiğinde tüketilebilen türlerden. Balığın etinde herhangi bir zehir bulunmuyor. Ayrıca çok da lezzetli bir balık. Şu anda amatör balıkçıların uzatma ağlarında çıkıyor. Üst düzey gıdalardan olan aslan balığı, orta yağlı olup, besinsel olarak mineral, aminoasit ve Omega 3 yönünden zenginlerdir" dedi.

40- 42 DERECE SICAK SUDA ZEHİR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Aslan balığından insana enjekte edilen zehrin, 40- 42 derece sıcak suda etkisini yitirdiğini belirten Doç. Dr. Ayas, "Dikenler elinize battığında basınçla birlikte zehir enjekte oluyor. Zehrin enjekte olduğu yerde ağrı meydana geliyor. Eğer elinizi 40- 42 derecelik suya batırmazsanız, elinizde çok şiddetli ağrı oluşuyor. Zehirli tüm balıklarda bu yöntem uygulanabilir. Zehir bu yöntemle dışarıya atılacaktır" diye konuştu.

KAYNAK:DHA

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