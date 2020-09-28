Bu balık hem zehirli hem lezzetli: Ekonomik değeri yüksek

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas, balığın etinde zehir bulunmadığını ancak dikenlerin temizlenirken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ayas, aslan balığının şu an tezgahlarda kilosu 20 TL’den satıldığını belirterek, “Deniz balıklarının arasında vitamin açısından çok fark bulunmaz. Bunlar üst düzey gıdalardır. Omega 3 yönünden zenginlerdir. Aslan balıkları orta yağlıdır, besinsel olarak da mineral ve aminoasit içeriğine sahip türdür” dedi.

Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla son yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarında da yayıldı. Uzmanlar, Mersin kıyılarında da popülasyonu artış gösteren aslan balığının, tehlikeli olduğu kadar lezzetli bir balık türü olduğunu bildirdi. Dikenlerindeki zehir nedeniyle vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden aslan balığı, kolay temizlenmesi ve lezzetli olması nedeniyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüştü.