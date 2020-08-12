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Bu bankalar çok düşük faizlerle kredi veriyorlar! Özel sektör çalışanlarına müjde!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.08.2020 09:59 | Son Güncelleme

Herhangi bir ihtiyaç için finansman gereksinimini bankalar aracılığıyla karşılamak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi çekerek ödemelerini gerçekleştiriyorlar. Geçen haftadan bu yana faizlerin yavaş yavaş yükselmeye başlaması, krediye olan rağbeti azalsa da bankaların özel sektör çalışanlarına sunduğu kredi kampanyaları dikkat çekmeye devam ediyor.

Bu bankalar çok düşük faizlerle kredi veriyorlar! Özel sektör çalışanlarına müjde!

Gelirini belgelendirebilen ve kredi notu yüksek olan vatandaşlar, uygun faiz koşullarıyla ihtiyaç kredisi çekebiliyorlar. Bankalar dijital kanallar üzerinden belirli oranlar paylaşsalar da kredi notu yüksek olan özel sektör çalışanlarının maaş hesabı avantajını da kullanarak çok daha uygun şartlarla ihtiyaç kredisi çekebileceklerini söyleyebiliriz.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA EN UYGUN FAİZLE KREDİ VEREN BANKALAR

Günümüz ekonomik koşullarında faizlerin finansal koşullara göre değişebileceğini hatırlatarak aşağıdaki listenin 12 Ağustos 2020 tarihinde bankaların resmi sitesinde yer alan oranlardan faydalanılarak oluşturulduğunu hatırlatmakta fayda var. Ekonomideki hareketliliğe bağlı olarak oranların yükseliş trendinde olduğunu, karşılaştığınız oranların ilerleyen günlerde değişebileceğini belirtelim. Aşağıdaki bölümde özel sektör çalışanlarına en uygun krediyi veren finansal kuruluşları sizin için listeledik.

Aşağıdaki liste 10 bin Türk Lirası için 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekilmesi örneği üzerinden hazırlanmıştır:

ICBC

0,91 faiz oranıyla şu anda piyasadaki en uygun ihtiyaç kredisi imkanını sunan banka ICBC’dir. Banka, kişiye özel faiz uyguladığı için sadece kredi notu yüksek olan ve bankanın özel kriterlerini karşılayan vatandaşlar bu orandan ihtiyaç kredisi çekebiliyorlar. Bir özel sektör çalışanı, aylık 894 TL ödeme yaparak toplamda ise 10.766 TL ödeyerek ihtiyaç kredisi borcunu kapatabiliyor.

ING BANK

Kişiye özel faiz uygulayan bankalardan biri olan ING Bank, 0,99 faiz oranıyla uygun kredi imkanı sunan kurumdur. Bu bağlamda kredi notu yüksek olan bir özel sektör çalışanı, aylık 899 TL ödeyerek toplamda ise 10.841 TL ödeme koşuluyla ihtiyaç kredisi çekebilir.

ALTERNATİF BANK

Yaz Kredisi başlığıyla sunduğu ihtiyaç kredisine yüzde 1,03 faiz uygulayan Alternatif Bank’tan 12 ay vadeli 10 bin Türk Lirası tutarında kredi çekmeniz halinde aylık 901 TL ödersiniz. Toplamda ise 10.874 TL tutarında ödeme yaparak borcunuzu kapatabilirsiniz.

FİBA BANKA

Kişiye özel faiz oranı uygulaması ile kredi notu yüksek olan ve risk teşkil etmeyen özel sektör çalışanlarına uygun şartlarda finansman desteği sağlayan Fiba Banka’nın aktif ihtiyaç kredisi faiz oranı ise yüzde 1,04 seviyesinde. Bu bankadan çekilen kredi için aylık 902 TL ödemek gerekirken bir yılın sonunda toplam 10.882 TL ödenmesi gerekiyor.

QNB FİNANSBANK

Tanışma Kredisi adı altında özel bir faiz oranı sunan QNB Finansbank, faiz oranının müşterinin finansal performansına göre değişiklik göstereceğini belirtiyor. Finansal karnesi iyi olan bir özel sektör çalışanı bu bankadan yüzde 1,09 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi çekerse her ay 906 TL, toplamda ise 10.923 TL ödeyerek borcunu kapatabilir.


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