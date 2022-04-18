FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu çiçeği görürseniz sakın koparmayın! Cezası tam 80 bin lira...

Bu çiçeği görürseniz sakın koparmayın! Cezası tam 80 bin lira...

18.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ters laleleri koparmanın cezası duyanları şaşkınlığa uğrattı. Yılda sadece 2 hafta açabilen ters laleyi koparmanın bedeli tam 80 bin lira...

Bu çiçeği görürseniz sakın koparmayın! Cezası tam 80 bin lira...

Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ''Ağlayan Gelin'' ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu.

AW598043_02

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor. İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor. Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.

AW598043_07

Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 lira idari para cezası kesiliyor.

AW598043_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklarMerkez Bankasından önemli karar: Yüzde 40'ını alacaklar
Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!Akaryakıt fiyatları için yeni iddia!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve motorinin...

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Kripto paralar ve Bitcoin sert çakıldı!

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Altın fiyatı yükselişe geçti…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Ölüm tehditleri alıyor! “Cinselliğin ruhani boyutunu...”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.