FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu çikolata dünyada tek! Sadece Ordu'da var

Bu çikolata dünyada tek! Sadece Ordu'da var

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.09.2020 09:18 | Son Güncelleme

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Çikolata Park’ta üretilip satışa sunulan çikolatalar, içerisinde bulundurduğu "yüzde 60’lık fındık oranı" ile dünyadaki çikolatası ile meşhur ülkeleri geride bırakıyor.

Bu çikolata dünyada tek! Sadece Ordu'da var

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Doğu Karadeniz’in ilk arkeolojik kazılarının yapıldığı 2300 yıllık antik Kurul Kalesi’nde bulunan Kibele (Kybele) heykelinin isim patentini alarak, marka adıyla üretimi çikolata markası haline getirdi. Bu amaçla kurulan üretim tesisinde çikolata üretimi ve satışı başladı.

AW126240_03

'ORDU'DA BULUNAN SEBZE VE MEYVELERDE YAPILIYOR'

Türkiye’nin en tatlı projesi olarak adlandırılan Çikolata Atölyesi'nde üretimi yapılan çikolataya, kentteki Kurul Kalesi'nde 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda 2 bin 100 yıllık heykeli bulunan, mitolojide "Ana Tanrıça" olarak anılan Kybele'nin adı verildi. Tamamen Kybele ve Ordu konseptli üretilen çikolatalar, fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi Ordu'da bulunan sebze ve meyvelerden yapılıyor. Kurum ve kişisel workshoplarla Çikolata Kafe'de, kişiye özel tercih edilen içeriklerle hazırlama imkanı sunuluyor. Denize sıfır manzarasıyla 500 metrekare alanda, çikolatanın yapımındaki her aşamaya tanık olunuyor.

AW126240_04

'ÇİKOLATA ÜRETİMİ 3 AYDIR DEVAM EDİYOR'

Gıda Mühendisi ve Çikolata Park Yöneticisi Sevim Yavuz, “Çikolata Park’ın kuruluş amacı, Ordu bölgesinde yetişen fındığın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi için hayata geçirildi. Fındık olarak Avrupa’ya ihraç edip, çikolata olarak bize geri dönüyor. Bunu biz neden yapmayalım? Fikri ile ortaya çıkan bir projeydi. 3 aydır da üretimimiz yoğun bir şekilde başladı. Üretilen ürünlerin yüzde 80’inin fındıklı çikolatalar oluşturuyor.

'DÜNYADAKİ ÇİKOLALARDA FINDIK ORANI MAKSİMUM YÜZDE 40, KYBLE ÇİKOLATASI FINDIK ORANI YÜZDE 60'

“Aslında fındıklı çikolatalar yerine, çikolatalı fındık diyoruz” diyen Yavuz, "Çünkü fındık oranları bizim ürünlerimizde çok yüksek. Dünyadaki fındıklı çikolatalarda maksimum fındık oranı yüzde 40’ı geçmezken, bizimki yüzde 60’larda fındık kullanılıyor. Dolayısı ile dünyadaki en çok tercih edilen fındıklı çikolataları, fındığın anavatanından çok güzel lezzeti ile çikolataya dönüştürüyoruz” diye konuştu.

AW126240_05

'MÜCEVHER YAKLAŞIMI İLE GÜNLÜK 100 KİLOGRAMA KADAR ÇİKOLATA ÜRETEBİLİYOR'

Günlük ortama üretim kapasitelerinin 100 kilogram olduğunu ve kişiye özel çikolata üretimi yapıldığını aktaran Sevim Yavuz, “Bu tabi arttırılabilir ancak bunun bir fabrika ürünü gibi düşünülmemesi lazım. Buradaki tüm ürünler elde üretiliyor. Makineye bırakıp saate bir miktar ürün çıksın diye bir hesabımız yok. Buradaki amaç çok lezzetli çok lezzetli çikolatalar ile lezzetli fındıkları inşaların keyif alabileceği, ele emeği ile mücevher yaklaşımı ile birlikte kişiye özel olarak üretmek” şeklinde konuştu.

AW126240_07

'ORDU DENİLİCE AKLA FINDIKLI ÇİKOLATA GELECEK'

Dünyada, çikolata denilince akla Belçika’nın çikolatası ile ünlü şehri Brugge geldiğini ancak ilerleyen günlerde de Ordu denilince insanların fındıklı çikolatayı hatırlayacaklarını aktaran Sevim Yavuz, şu ifadelere yer verdi:

“Bu aslında yakılmış bir meşale, belki şuan algılayamıyoruz şu anda nasıl Belçika’nın bir şehri olan Brugge denilince akla hemen çikolata geliyorsa, Ordu denilince de akla inşallah fındıklı çikolata gelecek. Henüz ihracat aşamasında değiliz ancak ilerleyen günlerde tabi olabilir. Bunun için önce marka oluşturmak gerekiyor. 3 aylık bir yol almışlığımız var ve ürünlerimiz yeni oturmaya başladı. İnşallah bu saatten sonra internet üzerinden de satışlar başlayacak ve halka halka büyüyeceğiz.”

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
İşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkelerİşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkeler
Enerji hisselerinde son durum nasıl?Enerji hisselerinde son durum nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABD ve Yunanistan’dan Doğu Akdeniz açıklaması
İki il arası 2 saate düşüyor
İki il arası 2 saate düşüyor
Bu ilde konut kiraları yüzde 110 arttı!
Bu ilde konut kiraları yüzde 110 arttı!
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
Dünyanın en büyüğü! Üretime başlandı
İşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkeler
İşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkeler
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak
Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 5 Ekim'de yapılacak
Altın yükselişe geçti... Gram altın ne kadar? 29 Eylül 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası! Çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı son durum!
Altın aniden yükseldi!
Gümüş fiyatları hareketlendi... Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (28 Eylül 2020 Pazartesi) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları tekrar hareketlendi!
Bakanlık açıkladı! İşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkeler
İşte Türkiye'ye en çok turist gelen ülkeler
Yargıtay’dan emsal karar! İşe geç kalmak tazminatsız çıkışı gerektirir mi? Tazminatsız işten çıkarma sebepleri 2020!
İşe geç kalan işçi tazminatsız işten çıkarılır mı?
Tokat yeni havaalanı ne zaman açılacak?
Tokat yeni havaalanı ne zaman açılacak?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.