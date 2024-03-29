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Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 14:50
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Gıdadaki yüksek fiyatlar vatandaşları zorlarken; meyve, sebze, et, süt, ekmek, yumurta başta olmak üzere neredeyse zamlanmayan ürün kalmadı. Fiyat artışlarına karşı firmalar çeşitli yöntemler uygulamaya devam ediyor. Bu kez şaşırtan uygulama zeytinyağı için geldi.

Bu da oldu: Boş baklava, dilim karpuz ve boş tosttan sonra sıra onda!

Gıda fiyatlarındaki yükseliş durmuyor. Hayat pahalılığı her geçen gün artarkenı maliyetler ve düşen alım gücü nedeniyle esnaf ve firmalar da 'çözüm' için yeni yöntemler arıyor. Boş baklava, sucuk ve peynirsiz tost, dilimle satılan karpuzun ardından yüksek fiyatıyla dikkat çeken zeytinyağ da 'tek kullanımlık' satılmaya başladı.

T24'te yer alan habere göre, bir yağ firması, katlanarak artan fiyatlara karşı “tek kullanımlık” 10 mililitre zeytinyağlarını piyasaya sürdü. Ürünün fiyatı internette 69,95 lira iken markette 89,95 liraya satılıyor.

boşbaklava

BOŞ BAKLAVA VE BOŞ TOST GÜNDEM OLMUŞTU

Bir tatlıcının satışları artırabilmek için bulduğu çözüm gündem olmuştu. Ceviz ve fıstık gibi tatlı yapımında kullanılan kuruyemiş ürünlerinin fiyatının artmasının ardından üretilen boş baklavada herhangi bir malzeme bulunmuyor.

Gaziantepli bir tostçu da ekmeğin arasına ketçap ve biber koyarak yaptığı boş tostu sattı.

karpuz

DİLİM KARPUZ PAZAR TEZGAHLARINDA

Zamlardan meyve ve sebzeler de nasibini aldı. Bazı pazar ve marketlerde karpuz dilimle satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
zeytinyağı Zam baklava
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