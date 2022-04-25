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Bu da savaş rekoru! Askeri harcamalarda ilk! Raporda Türkiye detayı dikkat çekti

25.04.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel askeri harcamalar 2021'de ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıktı. Türkiye'nin ise 2021 yılında askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 4,4 azalarak 15,5 milyar dolar oldu. Küresel askeri harcamaların yüzde 62'sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere'ye ait olduğu kaydedildi.

Bu da savaş rekoru! Askeri harcamalarda ilk! Raporda Türkiye detayı dikkat çekti

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2021 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Raporda, küresel askeri harcamaların, 2021'de bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 113 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Söz konusu harcamaların ilk defa 2 trilyon doların üzerine çıkması dikkati çekti. Raporda, küresel askeri harcamaların 2011-2014'te kısa bir süre düşüş yaşandıktan sonra 7 yıldır art arda yükseldiği ve son 2 yıldır rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ HARCAMALARI 2021’DE AZALDI

Türkiye'nin 2012-2020'deki askeri harcamalarının yüzde 63 arttığına işaret edilen raporda, Türkiye'nin askeri harcamalarındaki bu büyümenin, silah üretiminde ülkenin kendi kendine yeterli hale gelme çabalarının etkisi olduğu belirtildi.
Raporda, Türkiye'nin 2021'deki askeri harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 4,4 düşerek 15,5 milyar dolar olduğu bildirildi.

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ASKERİ HARCAMALARIN YÜZDE 62'Sİ 5 ÜLKEYE AİT

SIPRI raporunda, geçen yıl küresel askeri harcamaların yüzde 62'sinin ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve İngiltere tarafından yapıldığı belirtildi.

ABD'nin harcamalarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 1,4 düşerek 801 milyar dolar olduğu aktarılan raporda, ABD'nin askeri harcamalarının 2012-2020'de yüzde 6,1 azaldığı kaydedildi. Raporda, ABD'nin 2012-2021'de askeri AR-GE harcamalarını yüzde 24 artırdığı, bunun "ülkenin yeni nesil teknolojilere daha fazla odaklandığını" gösterdiği vurgulandı.

Raporda, Çin'in harcamalarının 2012-2021'de yüzde 72 arttığı, askeri harcamaların geçen yıl da yüzde 4,7 artarak 293 milyar dolara yükseldiği bildirildi. Çin'in askeri harcamalarının 27 yıldır art arda artması dikkati çekti.

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Geçen yıl Hindistan'ın harcamalarının yüzde 0,9 artışla 76,6 milyar dolara çıktığı belirtilen raporda, Hindistan'ın askeri harcamalarının 2012-2021'de de yüzde 33 arttığı kaydedildi.

Çin ve Hindistan'ın yanı sıra 68,4 milyar dolarlık harcamayla İngiltere ve 65,9 milyar dolarlık harcamayla Rusya'nın küresel olarak en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında yer aldığı bildirilen raporda, 5'inci sırada yer alan Rusya'nın askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 2,9 ve 2012-2020'de de yüzde 11 arttığı belirtildi.
Askeri harcamaları geçen yıl yüzde 17 düşüşle 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen Suudi Arabistan'ın, 4 sıra gerileyerek dünyada 8'inci olduğu kaydedildi.

Raporda, Ukrayna'nın askeri harcamalarının, 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından bu yana yüzde 72 arttığı belirtildi.

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