Bu destek, evlenen kız çocuklarına ekonomik özgürlük kazandırıyor! Maaşın tam 24 katı kadar...

Çeyiz parası aynı zamanda evlilik ödeneği olarak da geçer ve ölüm aylığı alan kişilere, evlenme sebebiyle maaşın kesilmesi durumunda bir defaya mahsus verilir. Şartlar 01.10.2008'den önce ve sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayanların hak sahiplerine göre değişiklik gösterir.

01.10.2008 TARİHİNDEN SONRASI İÇİN ŞARTLAR

Bu tarihten sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin hak sahipleri için; ölüm aylığı alan ve evlenmesi sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarına, evlendiği tarihteki aylık tutarının 24 katı olarak çeyiz parası ödenir. Bu parayı alabilmek için evlenen kız çocuğunun bir dilekçe ile kuruma başvurması gerekir. Evlilik ödeneğini alan kişinin 2 yıl içerisinde boşanması halinde, 2 yıl dolana kadar tekrar aylık bağlanmaz. 2 yıldan sonra ise o gün ödenen miktar üzerinden tekrar bağlanır.

01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCESİ İÇİN ŞARTLAR

Belirtilen tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kişilerin hak sahipleri için; ölüm aylığı alan ve evlenme sebebiyle aylığı kesilen eş, kız çocuğu veya anneye bir defaya mahsus, o tarihteki aylığın 12 katı olacak şekilde evlilik ikramiyesi adı altında ödenir. Boşanma veya evliliğin feshi halinde ise, evliliğin üzerinden 1 yıl geçene kadar aylık tekrar ödenmez.

ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR

4/a ve 4/b kapsamında çalışmış olan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'na veya yaşadıkları ildeki İl Müdürlüğüne, gerekli form ile başvurmalıdır.

Kamu İşçileri ve Emekli Sandığı'na bağlı memurların hak sahipleri ise bir dilekçe ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne başvurmalıdır.

ÇEYİZ PARASI VE ÇEYİZ HESABI DESTEĞİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İki kavram sıklıkla birbirine karıştırılır ancak; çeyiz parası veya evlilik ödeneği, yetim veya dul aylığı kesilen kadınlara aylığın kesilmesi sebebiyle ödenir. Çeyiz desteği ise; evlenmeden en az 3 yıl önce açılan hesaba, 3 yıl boyunca düzenli olarak para yatırılması halinde isteyen herkesin alabildiği yardımdır ve bir kereye mahsus birikimin %20-25'i kadar ödenir.



