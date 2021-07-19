FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sadece 38 TL'ye erken emekliliğin kapıları aralandı! Birçok kadın bu hakkını bilmiyor

Sadece 38 TL'ye erken emekliliğin kapıları aralandı! Birçok kadın bu hakkını bilmiyor

19.07.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın çalışanlar, doğum süreci ve anneliğin ilk dönemleri dolayısıyla zaman zaman kariyerlerine ara vermek zorunda kalabiliyor. Bu süreçlerde sigorta primlerinin ödemesi de duraklayan kadın çalışanlara, doğum borçlanması hizmeti ile emeklilikte kolaylık sağlanıyor. Peki; doğum borçlanması nedir, ne kadardır, nasıl yapılır? Tüm sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sadece 38 TL'ye erken emekliliğin kapıları aralandı! Birçok kadın bu hakkını bilmiyor

Doğum borçlanması, bebeğin doğumundan itibaren annenin iş hayatından uzak kalması sebebiyle oluşan zaman boşluğunda geriye dönük prim ödemesi yapmasını sağlayan bir hizmet. Sosyal güvenlik kanunu ile çalışma hayatı içerisindeki kadınlar, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları andan itibaren maksimum 3 defa tekrar edilebilecek şekilde doğum borçlanmasından yararlanabilir ve bu sayede 6 yıla kadar erken emekli olabilirler. Doğum borçlanmasından yararlanan kişiler; doğum başına 2 yıl, toplamda 6 yıllık süre zarfını aşamazlar.

DOĞUM BORÇLANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesinde çalışma hayatını sürdüren kadınlar, Bağ-Kur vb. bireysel emeklilik çatısı altında kendi primlerini ödeyerek çalışan kadınlar ve memurlar doğum borçlanmasından yararlanabilir.

İşsiz kalanlar sakın ihmal etmesin! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği sağlanıyorİşsiz kalanlar sakın ihmal etmesin! Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş desteği sağlanıyor

DOĞUM BORÇLANMASINDAN YARARLANMANIN BAŞLICA ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanmasının en net ve olmazsa olmaz şartı, doğum nedeniyle işten ayrılan kişi adına prim ödenmemiş olması ve çocuğunun hayatta olmasıdır. Sigortalı oldukları tescil edilmiş tüm kadın çalışanlar bu durumdan faydalanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI TUTARLARI NE KADAR?

Doğum borçlanmasında prim ödemeleri için her yıl asgari bir tutar belirlenir. 2021 yılı tarifesine göre bir günlük asgari borçlanma tutarı, 38.16 TL. Sigortalılar, günlük kazançları çerçevesinde ödemenin üst tutarını kendileri belirleyebiliyor.

Çalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyorÇalışan annelere 2 bin TL'nin üzerinde destek! Ödemeler Euro ile yapılıyor

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Özel sektör çalışanları, doğum borçlanması hizmetinden yararlanabilmek için nereden sigortalı olduğu önemli olmaksızın en son çalıştığı sosyal güvenlik il müdürlüğüne giderek veya e-devlet üzerinden belirtilen yollarla başvuru yapabilirler. Memurlar ise kendileri veya hak sahipleri vasıtasıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'nın bulunduğu adrese yazacakları dilekçe ile başvurularını yapabilirler.

EVLAT EDİNİLMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN DE YARARLANABİLME İMKANI VAR MI?

Sigortalı kadın çalışanlar, evlat edindikleri en fazla 3 çocuk için de 2 yaşını doldurmamış olması şartıyla bu imkandan faydalanabilir. Ayrıca evlat edinilen çocuk ya da çocukların biyolojik anneleri de doğum borçlanmasından aynı şartlar göz önüne alınarak yararlanabilir. Bu durumun oluşabilmesi için en büyük kriter ise; iki tarafın da evlatlık işleminin ardından geçen sürenin 2 yılı aşmamış olmasıdır.

Karşı karşıya kalınca şok olmayın! İşte haciz kararı öğrenme yöntemi ve sorgulamaKarşı karşıya kalınca şok olmayın! İşte haciz kararı öğrenme yöntemi ve sorgulama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık o araçları satın alan olmuyor! Artık o araçları satın alan olmuyor!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!Şartları taşıyanlara 2800 TL'ye varan maaş!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı erken emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Müjde' açıklaması

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacak

Bakanlık duyurdu! Yüzlerce memur alınacak

Adım atacak yer kalmadı

Adım atacak yer kalmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

"Yapamazsın" dediler, milyonluk servetin sahibi oldu

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

3 ay süre ile tavan ücret tarifesi getirildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.