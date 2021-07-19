Sadece 38 TL'ye erken emekliliğin kapıları aralandı! Birçok kadın bu hakkını bilmiyor

Doğum borçlanması, bebeğin doğumundan itibaren annenin iş hayatından uzak kalması sebebiyle oluşan zaman boşluğunda geriye dönük prim ödemesi yapmasını sağlayan bir hizmet. Sosyal güvenlik kanunu ile çalışma hayatı içerisindeki kadınlar, sigortalı olarak çalışmaya başladıkları andan itibaren maksimum 3 defa tekrar edilebilecek şekilde doğum borçlanmasından yararlanabilir ve bu sayede 6 yıla kadar erken emekli olabilirler. Doğum borçlanmasından yararlanan kişiler; doğum başına 2 yıl, toplamda 6 yıllık süre zarfını aşamazlar.

DOĞUM BORÇLANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu güvencesinde çalışma hayatını sürdüren kadınlar, Bağ-Kur vb. bireysel emeklilik çatısı altında kendi primlerini ödeyerek çalışan kadınlar ve memurlar doğum borçlanmasından yararlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASINDAN YARARLANMANIN BAŞLICA ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanmasının en net ve olmazsa olmaz şartı, doğum nedeniyle işten ayrılan kişi adına prim ödenmemiş olması ve çocuğunun hayatta olmasıdır. Sigortalı oldukları tescil edilmiş tüm kadın çalışanlar bu durumdan faydalanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI TUTARLARI NE KADAR?

Doğum borçlanmasında prim ödemeleri için her yıl asgari bir tutar belirlenir. 2021 yılı tarifesine göre bir günlük asgari borçlanma tutarı, 38.16 TL. Sigortalılar, günlük kazançları çerçevesinde ödemenin üst tutarını kendileri belirleyebiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Özel sektör çalışanları, doğum borçlanması hizmetinden yararlanabilmek için nereden sigortalı olduğu önemli olmaksızın en son çalıştığı sosyal güvenlik il müdürlüğüne giderek veya e-devlet üzerinden belirtilen yollarla başvuru yapabilirler. Memurlar ise kendileri veya hak sahipleri vasıtasıyla SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı'nın bulunduğu adrese yazacakları dilekçe ile başvurularını yapabilirler.

EVLAT EDİNİLMİŞ ÇOCUKLAR İÇİN DE YARARLANABİLME İMKANI VAR MI?

Sigortalı kadın çalışanlar, evlat edindikleri en fazla 3 çocuk için de 2 yaşını doldurmamış olması şartıyla bu imkandan faydalanabilir. Ayrıca evlat edinilen çocuk ya da çocukların biyolojik anneleri de doğum borçlanmasından aynı şartlar göz önüne alınarak yararlanabilir. Bu durumun oluşabilmesi için en büyük kriter ise; iki tarafın da evlatlık işleminin ardından geçen sürenin 2 yılı aşmamış olmasıdır.



