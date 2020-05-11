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Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 11:22 | Son Güncelleme

İLKSAN'a üye olan kişilere çocuk sahibi olmaları durumunda bir defaya özgü olmak üzere doğum yardımı verilir. İLKSAN doğum yardımından yararlanmak için aranılan en önemli şart anne ya da babanın sandığa üye olmasıdır. İLKSAN doğum yardımı sayesinde üyeler derin bir nefes alıyor.

Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), üyelerine sosyal yardımlar vermeyi sürdürüyor. İLKSAN'ın sosyal yardımları kapsamında; cenaze, doğum, doğal afet, emeklilik, evlilik ve şehitlik gibi durumlar da yer alıyor. Sağlık ve sosyal içerikli yardımlarla üyelerine rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan İLKSAN'ın sosyal yardım başvuru şartları ve detayları büyük bir merak ile araştırıyor.

Yeni çocuğu olan ailelere özel olarak sunulan İLKSAN doğum yardımı, sandık üyesi olan annelere ya da babalara verilmektedir. Bebek sahibi olan kadın ve erkeklerin ikisinin de sadık üyesi olması durumunda her iki ebeveyne de ayrı ayrı ödeme yapılmaktadır. İLKSAN doğum desteği nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, İLKSAN doğum desteğine dair merak edilen bütün detaylar...

İLKSAN DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İLKSAN doğum yardımından yararlanmak için en önemli şart, anne ya da babaların sandık üyesi olmasıdır. İLKSAN doğum yardımı, sandığın Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler çerçevesinde Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle kişilerin 2017 tarihinden sonra yapılan doğumlar için başvuruda bulunmaları mümkündür. Bu tarihten önceki doğumlar için geriye dönük olarak ödeme yapılması mümkün değildir.

Doğum yardımından yararlanabilecek üyelerin statüsü belirlenmiştir. Bunlar:

Sınıf öğretmenleri
Rehber öğretmenleri
İlkokul döneminde olan öğrencilerin özel eğitim öğretmenleri
Yardımcı ve stajyer sınıf öğretmenleri
Müfettişler ve müfettiş yardımcıları
İlkokullar dışında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışan öğretmenler
Milli Eğitim müdürleri, müdür yardımcıları ve şube müdürleri
4B sigortalılık statüsünde göreve atananlar
Milli Eğitim Müdürlüklerindeki idari hizmet personelleri
Branşı sınıf öğretmeni olarak atanan Halk Eğitim Merkezi, Akşam Sanat Okulu, Bilim Sanat Merkezi gibi yerlerde çalışan müdür ve müdür yardımları
Sandık işlerinde çalışan memurlar
Bu görevlerde çalışan ve aidat borcu olmayan üyeler doğum desteğine başvurabilirler. Belirlenen görevler dışında başka bir hizmet statüsüne atanan kişilerin sandık üyelikleri silinir. Fakat bu kişiler, yeni görevleri Milli Eğim Bakanlığı bünyesinde ise dilekçe vererek üyelik kaydını yenileyebilirler.

İLKSAN DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İLKSAN doğum yardımı başvurusu için istenilen belgelerin ilgili kuruma gönderilmesi gerekir. Kişiler isterse belgelerini elden teslim edebilirler. Fakat en çok tercih edilen yol postadır. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü'ne ilgili belgelerin posta yoluyla gönderilmesi ile başvuru tamamlanabilir.

Doğum yardımından yararlanmak için İLKSAN doğum yardımı formu ile aile nüfus kayıt örneği iletilmelidir. İLKSAN doğum yardımı için gerekli olan belgelerin kişinin çalıştığı kurumun idari amiri tarafından onaylanmasına gerek yoktur.

İLKSAN DOĞUM YARDIMI ÖDEMESİ NE KADARDIR? NE ZAMAN YATAR?

Sandık üyelerine verilen doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Ekim 2017 tarihinden sonra geliştirilen yeni düzenleme ile doğum yardımı miktarı güncellenmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden sonra doğum yardımı miktarı evlenme yardımının %50'si olan 330 TL olarak belirlenmiştir.

İLKSAN doğum yardımı için gerekli belgeler ile başvuru yapılmasından sonra talebin olumlu olarak sonuçlanması durumunda ödeme yapılmaktadır. Kişinin İLKSAN doğum formunda verilen banka hesap bilgilerine 8 iş günü içerisinde para gönderilir.


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