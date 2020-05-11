Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), üyelerine sosyal yardımlar vermeyi sürdürüyor. İLKSAN'ın sosyal yardımları kapsamında; cenaze, doğum, doğal afet, emeklilik, evlilik ve şehitlik gibi durumlar da yer alıyor. Sağlık ve sosyal içerikli yardımlarla üyelerine rahat bir nefes aldırmayı amaçlayan İLKSAN'ın sosyal yardım başvuru şartları ve detayları büyük bir merak ile araştırıyor.

Yeni çocuğu olan ailelere özel olarak sunulan İLKSAN doğum yardımı, sandık üyesi olan annelere ya da babalara verilmektedir. Bebek sahibi olan kadın ve erkeklerin ikisinin de sadık üyesi olması durumunda her iki ebeveyne de ayrı ayrı ödeme yapılmaktadır. İLKSAN doğum desteği nedir? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, İLKSAN doğum desteğine dair merak edilen bütün detaylar...

İLKSAN DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? ŞARTLARI NELERDİR?

İLKSAN doğum yardımından yararlanmak için en önemli şart, anne ya da babaların sandık üyesi olmasıdır. İLKSAN doğum yardımı, sandığın Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler çerçevesinde Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu nedenle kişilerin 2017 tarihinden sonra yapılan doğumlar için başvuruda bulunmaları mümkündür. Bu tarihten önceki doğumlar için geriye dönük olarak ödeme yapılması mümkün değildir.