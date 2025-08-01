Bu detayı ilk kez duyacaksınız… 7 ay önce Lınkedın’dan Gökalp İçer ile tanışan Avukat Göksu Çelebi’nin o gece verdiği karar hayatına mal oldu!

Gökalp İçer ile uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşan ve beyin ölümü gerçekleşen Göksu Çelebi’nin söz konusu olayın yaşandığı gün Gökalp İçer ile Çeşme tatilinden İstanbul’a döndüğü İstanbul’dan da akşam Ankara’ya uçağı olduğu fakat alkol alıp İçer’in evine geçtikten sonra biletini iptal ettiği ortaya çıktı!

ANKARA’YA UÇAK BİLETİ VARDI, İPTAL ETTİ

Emniyet’te alınan ifadesinde birlikte uyuşturucu aldıktan sonra fenalaşan Göksu Çelebi’yi 7 ay önce Lınkedın üzerinden tanıdığını söyleyen Gökalp İçer, “Göksu o gün (13.07.2025) Ankara’ya geri dönecekti fakat beraber Kireçburnu’nda alkol alınca Ankara’ya dönmekten vazgeçip uçağını iptal ettirdi. Sonra benim tek başıma kullandığım eve geçtik.” dedi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Yine emniyetteki ifadesinde 8 gram kokaine 800 dolar ödediklerini ifade eden Gökalp İçer, paranın yarısını Avukat Göksu Çelebi’nin ödediğini iddia etti. Genç birisinden uyuşturucu temin ettiğini söyleyen Gökalp İçer’in bahsettiği adresin civarındaki kamera kayıtları incelendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Emniyet ekipleri incelemelerine devam ediyor fakat bu aşamada uyuşturucu temini sırasındaki aktarımlarının doğru olmadığını tespit edildi!

Olay sonrası hastanede görevlilerin Göksu Çelebi’nin ailesine ulaştığını kendisinin evine gittiğini hastaneye gitmeyi düşündüğünü fakat aileden gelecek tepkiden dolayı hastaneye gitmekten vazgeçtiğini ifade eden Gökalp İçer, daha sonra ifadeye çağrıldı.

Süreçle ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyeti, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, 14.07.2025 tarihinde, Sarıyer ilçesinde, G.Ç. isimli kadın şahsın, erkek arkadaşı G.İ. ile birlikte uyuşturucu madde kullandığı, sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirlenmiştir.

G.Ç.’nin bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin devam ettiği anlaşılmış, G.İ. isimli şahıs olayın şüphelisi olarak yakalanmış, savcılık makamınca verilen talimata istinaden Uyarıcı ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti(TCK 188) suçundan 16.07.2025 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

27.07.2025 tarihinde savcılık tarafından şüpheli şahsın TCK 188 suçuna Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçunun da eklenmesi ve gözaltı talimatına istinaden şahıs aynı gün tekrar yakalanarak gözaltına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.