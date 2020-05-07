Bu erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir! İşte o şartlar...

Çoğu kişi tarafından bilinmeyen erken emeklilik formülleri ile vatandaşlar vaktinden daha önce maaşlarına kavuşabilirler. Erken emeklilik imkanlarından yararlanmak için kişilerin pek çok kritere uygunluk göstermesi gereklidir. Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi, prim ödemesi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi şartlar aslında erken emeklilik formüllerinde geçerli olan başlıkları ifade eder.

Kişiler erken emeklilik konusunda eksik prim günlerini tamamlamak için hizmet borçlanması hakkını kullanabilirler. Aynı zamanda 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olan kişilere erken emeklilik konusunda bir avantaj sunulmuştur. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? İşte vatandaşların rüyalarını gerçeğe çeviren erken emeklilik yöntemleri...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SGK GİRİŞİ OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI

Halk arasında kısmi emeklilik, yaş haddinden emeklilik ya da 3600 günden emeklilik olarak isimlendirilen bu formül, sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve öncesine ait olanlara özel tanınan bir haktır. İşe başlangıcı 9 Eylül 1999 ve öncesinde olanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartları yerine getirmeleri durumunda erken emekliliğe hak kazanmaları mümkündür.