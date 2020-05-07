Bu erken emeklilik yöntemleri sizin için de geçerli olabilir! İşte o şartlar...

Çoğu kişi tarafından bilinmeyen erken emeklilik formülleri ile vatandaşlar vaktinden daha önce maaşlarına kavuşabilirler. Erken emeklilik imkanlarından yararlanmak için kişilerin pek çok kritere uygunluk göstermesi gereklidir. Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi, prim ödemesi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi şartlar aslında erken emeklilik formüllerinde geçerli olan başlıkları ifade eder.
Kişiler erken emeklilik konusunda eksik prim günlerini tamamlamak için hizmet borçlanması hakkını kullanabilirler. Aynı zamanda 9 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde SGK girişi olan kişilere erken emeklilik konusunda bir avantaj sunulmuştur. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? İşte vatandaşların rüyalarını gerçeğe çeviren erken emeklilik yöntemleri...
Halk arasında kısmi emeklilik, yaş haddinden emeklilik ya da 3600 günden emeklilik olarak isimlendirilen bu formül, sigorta başlangıcı 1999 tarihi ve öncesine ait olanlara özel tanınan bir haktır. İşe başlangıcı 9 Eylül 1999 ve öncesinde olanların 15 yıllık hizmet süresi ile 3600 prim günü şartları yerine getirmeleri durumunda erken emekliliğe hak kazanmaları mümkündür.
Hizmet borçlanması için verilen haklar, çalışan kişilerin kendi rızası ya da isteği dışında çalışma hayatına ara verdikleri süreleri kapsar. Ara verilen sürede kişilerin adına ödenmeyen primler sonraki yıllarda SGK'ya borçlanılır.
Doğum nedeni ile çalışma hayatına ara veren kadınlara özel olarak sunulan doğum borçlanması hakkıyla kadınlar 6 yıl daha erken emekli olabiliyorlar. Sigorta başlangıç tarihinden önce doğum yapan sigortalı kadınlar, doğum öncesindeki ve sonrasındaki istirahat sürelerini kapsayacak şekilde tek çocuk için 2 yıl borçlanılabilecek. Kadınlar en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıl (2760 gün) prim ödemesi yapılabilecek.
Askerlik nedeni ile çalışma hayatına ara veren erkeklere özel olarak sunulan askerlik borçlanması hakkıyla erkekler 2 yıl daha erken emekli olabiliyor. Er ya da erbaş olarak silahaltında veya yedek subaylık okulunda geçen süreler için vatandaşlar askerlik borçlanması hakkını kullanabilecekler. Askerlik borçlanması askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı için yapılabilir. Askerlikten muaf olan ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış olanlar bu hizmet borçlanmasından yararlanamaz.
Çalışma hayatının büyük bir bölümünü yurt dışında geçiren gurbetçilere özel olarak sunulan yurt dışı borçlanması hakkı ile erken emeklilik imkanı sunulmuştur. Vatandaşların Türkiye'de herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda yurt dışındaki çalışma süresini de ispatlaması şarttır.
Kamu görevlileri klasmanında kabul edilen vatandaşların maaşsız geçen izin süreleri için borçlanma hakkı verilmiştir.
Yurt içinde ya da yurt dışında sigortasız olarak geçen staj süreleri ile eğitim faaliyetlerine ilişkin zamanlar borçlanılabilecek. Buna göre; ulusal ya da uluslararasında geçirilen doktora ve uzmanlık eğitim sürelerine ilişkin prim ödemeleri sonraki dönemde yapılmaktadır.
Avukatlık mesleğine özel olarak sunulan hizmet borçlanması kapsamında sigortasız olarak geçirilen zorunlu avukatlık staj süreleri borçlanılır.
Hekimlere özel olarak sunulan hizmet borçlanması kapsamında sigortasız olarak geçirilen fahri asistanlık staj süreleri borçlanılır.
Yasal olarak belirlenen grev ve lokavt süreleri borçlanılır.
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