Bu fırsatı kaçıranların maaşı yüzde 30 daha az olacak! Son günlere yaklaşıldı: Fark kesin, işinizi garantiye alın

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinin ardından emeklilik başvurusu yapacak vatandaşlarla ilgili kritik süreç devam ediyor. Son dönemde kamuoyunda tartışılan, 2024 ve 2025'te emekli olacak işçilerin alacağı emekli maaşları arasındaki fark gündemdeki yerini koruyor. 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi vermeyen, 2024'ün ikinci yarısında emekliliği hak eden çalışanlar, başvurularını 2025 yılına ertelediklerinde önemli bir kayıpla karşılaşıyor.

FARK YÜZDE 30

2024'ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranlar, 2025'in ilk yarısında başvuranlara kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha yüksek emekli maaşı alacak. Ekonomim’in aktardığına göre SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüzde 30'luk avantaj için son kez uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, bu avantajdan yararlanmak için 14 Ocak 2025'e kadar emeklilik dilekçesi verilmesi gerektiği vurgulandı.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Yüzde 30'luk avantajla İlgili emekli olan çok sayıda değerli kardeşimiz oldu. Kamu işçileri, belediye işçilerinin önemli bir kısmı ise halen karar verme arifesinde. Özellikle emeklilik dilekçesini verenler TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu düşük gelince panik yapmaya başladılar. 2025 yılında yüzde 30'luk fark kapandı mı, diye çok sayıda endişe edenler var.

"AÇIKLANAN ORAN SÜRPRİZ OLMADI"

TÜİK'in açıklamış olduğu aralık ayı enflasyonu aylık yüzde 1.03 yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak açıklandı. Aralık ayındaki enflasyonun düşük açıklanacağını söylemiştik. Beklentilerin altında açıklandı. Dolayısıyla bu bir sürpriz olmadı.

"YÜZDE 30'LUK AVANTAJ KAPANMADI"

Bu rakamları göz önünde bulundurup ve hükümetin hedefini de ele aldığımız zaman tahmini yüzde 3,5 oranında büyüme öngördük. Bu büyüme oranlarını göz önünde bulundurup ve yıllık enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman 2024 yılında emekli olanların elde etmiş olduğu yüzde 30'luk avantaj aylardır söylediğimiz üzere kapanmadı."

"YÜZDE OTUZLUK FARK KESİN"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yüzde 30’luk farkın kapanmadığını belirterek, bu konuda hala sorular aldığını açıkladı. Karakaş, "2025 yılına geldik, ama yüzde 30’luk fark hala kapanmadı. Hala 'bekleyelim mi' diyenler var. Bununla ilgili herhangi bir yasa değişikliği çıkmaz. Ankara’daki Meclis’i takip ediyorum, hükümet nezdinde ne oldu, ne bitti kontrol ediyorum. Yüzde 30’luk fark kesin" diyerek şöyle devam etti:

"Bütün kamu kurum ve kuruluşları belediye ve şirketleri herkesin maaş ödeme durumu farklı. Maaş dönemi eğer takvim ayını baz alıyorsa maaşı takvim ayı olarak dilekçenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar verilmesi gerekiyordu.

Memur maaş katsayısına bağlı yüzde 11.54 oranında memur zammı ortaya çıktı. Bu veriyi göz önünde bulundurduğumuz zaman 41 bin 828 lira olan tavan ücret 46 bin 655 liraya yükseldi. Bu durumda avantajımız her yıl için 4 bin 825 lira oldu. Kamu çalışanları her yıl bu avantajı alacak. Maalesef özel sektör işçileri bundan faydalanamayacak. Onlar eski tavandan faydalanıyor.

"BİR İKİ YILDA KAPANMAZ"

SGK'da emeklilik maaşının ne kadar olacağı belli, sınırları belli. Şimdi kalkıp yalandan insanlara senin maaşın 10 kat artacak, 20 kat artacak diye hayaller kurduramayız. Yüzde 30'luk fark bir yılda, 2 yılda nasıl kapansın?" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SON GÜNE BIRAKMAYIN"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilik dilekçelerinin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Karakaş, "Emeklilik dilekçesini sakın son güne bırakmayın. Son gün 14 Ocak. Hayatınızı etkileyen bir durumu niye son güne bırakıyorsunuz? Kesinlikle son güne bırakmayın. E-devlet üzerinden, SGK'ya giderek veya posta yoluyla dilekçe verebilirsiniz.

"MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR FARK OLMADI"

Ancak posta yolunda da dikkat etmeniz gereken püf noktalar var. Kargoya verirseniz, 2024 yılı emeklisi olamazsınız, çünkü kargo 14'ü geçerse intikal etmez ve bu fırsatı kaçırırsınız. İşinizi garantiye alın. Mesleki hayatımda böyle bir fark olmadı. Yüzde 30’luk farkın bundan sonra olması çok zor. Dolayısıyla bir an önce kararınızı verin" şeklinde konuştu.