FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Trafik cezası ücretinin dörtte birinden kurtulmanız mümkün...

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Trafik cezası ücretinin dörtte birinden kurtulmanız mümkün...

26.07.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte kurallara uymak özellikle bizlerin ve trafikteki diğer sürücü ve yayaların can ve mal güvenliği açısından oldukça önemli. Bu sebeple hepimiz kurallara uyma konusunda maksimum özen göstermeliyiz. Ancak ufak tefek dikkatsizliklerin can kaybına yol açmasa da maddi kayıplara yol açtığını unutmamak gerekir. Bu maddi kayıpların başında trafik cezaları gelir.

Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Trafik cezası ücretinin dörtte birinden kurtulmanız mümkün...

Alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmaktan tutun da hatalı park veya emniyet kemerine kadar birçok sebepten tarafımıza ceza yazılabilir. Ceza sebebine göre miktar da değişiklik gösterir. Miktar ne olursa olsun trafik cezaları maddi olarak bizleri zor durumu düşürür.

TRAFİK CEZASINI İNDİRİMLİ ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

Şayet bir dikkatsizlik veya hata yaptıysanız ve bu sebeple tarafınıza bir ceza yazıldıysa, bu cezayı indirimli ödemenin tek bir şartı bulunur; o da cezayı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemek. Eğer cezanızı 15 gün içerisinde öderseniz, sebep fark etmeksizin tutarda %25 indirim uygulanır. Peki cezanızı 15 gün içerisinde hangi kanallardan ödeyebilirsiniz?

PTT, BANKA ŞUBELERİ VE VERGİ DAİRESİDEN CEZALARINIZI ÖDEMENİZ MÜMKÜN

Tarafınıza bir trafik cezası kesilmişse, 15 gün içerisinde PTT, banka şubeleri veya vergi dairesine giderek TC kimlik numaranızı söyleyip cezanızı indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Şayet bu kurumları ziyaret edecek vaktiniz yoksa, cezanızı online olarak da ödeme şansına sahipsiniz. Online olarak 15 gün içerisinde yaptığınız ödemeler de size %25 indirim sunar.

ONLİNE OLARAK TRAFİK CEZANIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ İLK KANAL E-DEVLET

TC kimlik numaranız ve şifreniz, mobil imzanız, e-imzanız yahut internet bankacılığı bilgilerinizle e-Devlet'e giriş yapıp, trafik para cezası sorgulama ve ödeme sayfasına giderek banka veya kredi kartınızla cezanızı ödeyebilirsiniz. Bu ödemeyi cezanın tebliğinden sonraki 15 gün içerisinde yaparsanız, makbuzda yazan tutarın %25 daha azını ödersiniz.

TRAFİK CEZALARINIZI İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN ONLİNE ÖDEYEBİLİRSİNİZ

İnteraktif Vergi Dairesinin web sitesine giriş yapıp MTV ve trafik cezası ödeme sekmesine tıklayarak ilgili ekrana yönlendirilir, TC kimlik numaranız ve araç plakasını girerek banka veya kredi kartı ile ödemenizi yapabilirsiniz. Diğer kanallarda olduğu gibi bu yöntemle de 15 gün içerisinde yaptığınız trafik cezası ödemelerinden %25 indirim alabilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN DE TRAFİK CEZALARINIZI ÖDEMEK MÜMKÜN!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmalı olduğu bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden cezanızı ödeyebilirsiniz. Cezanızı 15 gün içerisinde ödediğiniz taktirde %25 indirimden yararlanabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!Dünyanın bir ucundan bile görmek için geliyorlar!
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Çalışan kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Çalışan kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

ABD ve Almanya dahil 5 ülke almak için sıraya girdi

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Bayramda 3 milyon 700 bin kurbanlık satıldı

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen zam talebini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.