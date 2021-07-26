Bu fırsatı sakın kaçırmayın! Trafik cezası ücretinin dörtte birinden kurtulmanız mümkün...

Alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmaktan tutun da hatalı park veya emniyet kemerine kadar birçok sebepten tarafımıza ceza yazılabilir. Ceza sebebine göre miktar da değişiklik gösterir. Miktar ne olursa olsun trafik cezaları maddi olarak bizleri zor durumu düşürür.

TRAFİK CEZASINI İNDİRİMLİ ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

Şayet bir dikkatsizlik veya hata yaptıysanız ve bu sebeple tarafınıza bir ceza yazıldıysa, bu cezayı indirimli ödemenin tek bir şartı bulunur; o da cezayı size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödemek. Eğer cezanızı 15 gün içerisinde öderseniz, sebep fark etmeksizin tutarda %25 indirim uygulanır. Peki cezanızı 15 gün içerisinde hangi kanallardan ödeyebilirsiniz?

PTT, BANKA ŞUBELERİ VE VERGİ DAİRESİDEN CEZALARINIZI ÖDEMENİZ MÜMKÜN

Tarafınıza bir trafik cezası kesilmişse, 15 gün içerisinde PTT, banka şubeleri veya vergi dairesine giderek TC kimlik numaranızı söyleyip cezanızı indirimli olarak ödeyebilirsiniz. Şayet bu kurumları ziyaret edecek vaktiniz yoksa, cezanızı online olarak da ödeme şansına sahipsiniz. Online olarak 15 gün içerisinde yaptığınız ödemeler de size %25 indirim sunar.

ONLİNE OLARAK TRAFİK CEZANIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ İLK KANAL E-DEVLET

TC kimlik numaranız ve şifreniz, mobil imzanız, e-imzanız yahut internet bankacılığı bilgilerinizle e-Devlet'e giriş yapıp, trafik para cezası sorgulama ve ödeme sayfasına giderek banka veya kredi kartınızla cezanızı ödeyebilirsiniz. Bu ödemeyi cezanın tebliğinden sonraki 15 gün içerisinde yaparsanız, makbuzda yazan tutarın %25 daha azını ödersiniz.

TRAFİK CEZALARINIZI İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN ONLİNE ÖDEYEBİLİRSİNİZ

İnteraktif Vergi Dairesinin web sitesine giriş yapıp MTV ve trafik cezası ödeme sekmesine tıklayarak ilgili ekrana yönlendirilir, TC kimlik numaranız ve araç plakasını girerek banka veya kredi kartı ile ödemenizi yapabilirsiniz. Diğer kanallarda olduğu gibi bu yöntemle de 15 gün içerisinde yaptığınız trafik cezası ödemelerinden %25 indirim alabilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN DE TRAFİK CEZALARINIZI ÖDEMEK MÜMKÜN!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın anlaşmalı olduğu bankaların internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden cezanızı ödeyebilirsiniz. Cezanızı 15 gün içerisinde ödediğiniz taktirde %25 indirimden yararlanabilirsiniz.



