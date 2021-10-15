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Bu gece başlıyor! Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

15.10.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine 41 kuruş zam geliyor. Benzindeki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Benzindeki artışın pompaya 18 kuruş olarak yansıması beklenirken, motorine ise zammın tamamının yansıması bekleniyor.

Bu gece başlıyor! Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak. Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacak.

BENZİNE 18 KURUŞ, MOTORİNE 41 KURUŞ ZAM

NTV'de yer alan habere göre Eşel Mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor.

Motorinde ise 41 kuruşluk zammın tamamının yansıması bekleniyor.

Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

EPGİS BAŞKANI: YÜZDE 50'YE YAKIN ZAM GELEBİLİR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılmasının zayıf bir ihtimal olduğunu ancak yansıtılırsa bu durumun yüzde 50'ye yakın bir zam anlamına geleceğini söylemişti.

Devletin eşel mobil sistemi ile akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasını önlemek için 31 milyar liralık vergi gelirinden feragaz ettiğini belirten Aktaş, bu rakamın yıl sonuna kadar 46 milyar TL seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü hatırlattı. ÖTV'nin yeniden fiyatlara yansıtılmasını zayıf ihtimal gördüklerini de belirten Aktaş, bu durumda fiyatlarda yüzde 50'ye yakın zam gerekeceğini belirtti.

EPGİS Başkanı Aktaş: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelirEPGİS Başkanı Aktaş: ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir


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"ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir""ÖTV'nin yansıtılması yüzde 50'ye yakın zam anlamına gelir"
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