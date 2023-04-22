Bu görüntüler gündem olmuştu! Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…

Türkiye’nin otomobili Togg yollardaki yerini aldı. İlk trafik kazası da Ankara'da yaşandı. Hafif hasar alan aracın en çok tamir ve yedek parça süreci merak edildi. Peki bu tip olumsuz bir durumla karşılaşan Togg sahibi ne yapmalı? Sosyal medyada çokça konuşulan konu açıklığa kavuştu.

TRT Haber’in aktardığına göre, öncelikle bu aracın akıllı bir cihaz olduğunun unutulmaması gerekiyor. Bunun için hasar veya arıza durumunda yapılacak ilk iş, Togg deneyim merkezine veya BoschCar servisine götürmek olmalı. Onarım işlemlerine burada başlanan Togg'un yedek parça ihtiyacı ise Gemlik’ten karşılanıyor.

SERVİS AĞI GENİŞLİYOR

Herhangi bir arıza durumunda başvurulacak yer servis. Zira yüksek teknoloji ve mühendislik gerektiren süreç, yetkisi olmayan bir noktada yapıldığında büyük risk barındırıyor.

BoschCar'ın 63 şehirde 350 şubesi bulunuyor. Deneyim merkezi sayısını hızla artıran Togg'un mobil servisleri de aktif halde hizmet vermeye başladı. Daha küçük arızalarda ise bu mobil servisler devreye girecek.

İSTANBUL’DA BEŞİKTAŞ VE ZEYTİNBURNU

Yaklaşık iki haftadır süren çalışmaların sonucunda hazır hale getirilen Togg’un Zeytinburnu’ndaki deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı. Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center'da açmıştı.

DENEYİM MERKEZLERİ

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir

İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan

Ankara, Çankaya

Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

Antalya

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa

İstanbul, Ümraniye

Kayseri, Kocasinan

Samsun, İlkadım



