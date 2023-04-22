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Togg’da yeni hamle! Pazartesi günü başlayacak: Yerli otomobile batarya üretecek tesisin temeli atılıyor…

22.04.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Roa Temiz Enerji Depolama Teknolojileri'ni Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatına 24 Nisan Pazartesi günü başlanacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Togg’da yeni hamle! Pazartesi günü başlayacak: Yerli otomobile batarya üretecek tesisin temeli atılıyor…

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'a batarya üretilecek Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Nisan'da atılacak.

Teknoloji Merkezi’ndeki tesisinde Ocak ayında seri üretime başlayan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş, 24 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle, 2024 yılı sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü inşaatının temelini atacak. Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün devreye girmesiyle Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.

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28 BİN BATARYA PAKETİNİN TESLİMATLARINI YAPACAK

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere, Togg ve Farasis Energy’nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde Ağustos 2022’de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve onay sürecini tamamlamış, ardından ocak ayında seri üretimine de geçmişti. Togg akıllı cihazları için yüksek nikel içerikli ‘Li-Ion NMC’ batarya modül ve paketleri üreten Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak. Siro, 2024 yılı sonu itibarıyla kendi kampüsünde üretime devam edecek.

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ÜRETİM KAPASİTESİ YILLIK 20 GİGAWATT/SAATE ULAŞACAK

Gemlik’te, Togg sahası yanında 607 bin metrekarelik Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu verildi. İnşaat için imar planı onayları ve inşaat ruhsatı alındı. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için 24 Nisan’da temel atma töreni gerçekleştirilecek.

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Siro, halihazırda geliştirme faaliyetlerine başladığı son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücrelerinin üretimine 2026 yılı itibarıyla başlayarak yenilikçi batarya hücresi de dahil olmak üzere bölgenin önemli bir entegre enerji depolama oyuncusu haline gelmeyi amaçlıyor. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 gigawatt/saate ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeye, otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verecek.


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