Bu görüntüler mazide kaldı! Gaye Erkan ve Fatih Karahan yan yana kare vermedi! Merkez Bankası’nda devir teslim töreni yapılmadı

Merkez Bankası Eski Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasıyla birlikte TCMB koltuğunda yaşanan görev değişimlerinin süresin de çok konuşulmuştu. 2018 yılından bu yana Merkez Bankası’nda 5 başkan göreve gelirken 2002 yılından bu yana değişen başkan sayısı 8 oldu.

Süreyya Serdengeçti 2001-2006, Durmuş Yılmaz 2006-2011, Doç. Dr. Erdem Başçı 2011-2016, Murat Çetinkaya 2016-2019, Murat Uysal 2019-2020, Naci Ağbal 2020-2021, Dr. Şahap Kavcıoğlu 2021- Haziran 2023 ve Hafize Gaye Erkan Haziran 2023- 2 Şubat 2024 tarihleri arasında görevde kaldı.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YOK

Ancak son dönemde bürokraside önemli görülen devir teslim törenlerinde aksamalar da dikkat çekti. Hafize Gaye Erkan’ın yardımcılığını yapan Fatih Karahan’ın Merkez Bankası başkanı olmasının ardından bayrağı teslim etmek için devir teslim töreni düzenlenmedi. Tören isteğe bağlı olsa da Hafize Gaye Erkan ile Fatih Karahan birlikte görüntü vermedi.

Hafize Gaye Erkan göreve gelmesinin ardından Eski TCMB Başkanı ve şimdiki BDDK Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu ile yan yana poz vermiş ve görevi Kavcıoğlu’ndan bizzat devralmıştı.

EKRAN KARŞISINA BAŞKAN YARDIMCILARI İLE ÇIKTI

Öte yandan yılın ilk enflasyon toplantısında dikkat çeken farklılık da gözlerden kaçmadı. Başkanlık adaylığında ismi geçen Merkez Bankası Başkan Yardımcılarından Cevdet Akçay ve Hatice ile kamera karşısına geçti. Daha önceki TCMB başkanlarından farklı olarak Karahan piyasalar ‘ekip’ mesajı verdi.

Hatta Akçay burada söz alarak Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekçi olmadığı ile ilgili eleştiriler hakkında, “Hedef iddialı mı, evet iddialı. Ama iddiasız hedef koyan merkez bankası zaten oksimorondur. İddialı ama erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Hedefin ulaşılamaz olduğunu gördüğümüz noktada gerekli tedbirleri alırız” ifadelerini kullandı.







