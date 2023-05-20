Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Togg’dan yeni video: CEO Gürcan Karakaş tek tek yanıtladı

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş T10X için merak edilen konulara yeni yayınlanan bir video ile açıklık getirdi. Togg fabrikasından T10X üretim aşamaları dair birçok yeni görüntüye yer verilen soru cevap videosunun üçüncü serisinde Karakaş, “Togg T10X uluslararası testlere girecek mi?”, “T10X için yurt dışı satışları ne zaman başlayacak?” ve “T10X fiyatlarında bir güncelleme olacak mı?” gibi sorulara yanıt verdi.

TESTLERE HAZIRIZ MESAJI

Aracın testlerini adım adım gerçekleştirerek yolculuklarına devam ettiklerini işaret eden Karakaş, “Biz o testlerin hepsine hazırlanarak geliyoruz. İlk çarpışma testimizi 2021'in Haziran ayında yaptık. Çarpışma testini yaptınız, aracın içinde hangi parça ne kadar deformasyona uğruyor, ona bakıyorsunuz. İç kabinin çok sağlam olması gerekiyor. Biz oradan ürünlerimizi geliştirerek bir noktaya getirdik. Daha ilk andan itibaren çok başarılı bir tasarımımız var. Nihayetinde yine sertifikasyon testlerini geçmek için de bu testler yapılıyor. Bahsettiğiniz NCAP bir enstitünün, kurumun oraya ortak olan ülkelerin üreticilerinin veya pazarlarının ürünlerini alıp test ediyor. Oraya bir araç gönderip de şunu bir test eder misiniz olmuyor. Orada ürettiğiniz aracı satıyor olmanız gerekiyor. Orada satılmaya başladıktan sonra onlar gidip alıyorlar ve testini yapıyorlar. Biz de fiziksel olarak yurt dışına açıldığımızda bu test yapılabilecek ama biz hazırız” diye konuştu.

ÖNCE TÜRKİYE’DE BAŞARI, SONRA YURT DIŞI

Togg’un yurt dışı satışının ne zaman başlayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Karakaş şunları söyledi:

“Bizim de beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördü. Buna layık olmak istiyoruz. Üretim adetlerini de artırmak bunun bir çözümü. Bu sene toplam üretimimizi 20 binden 28 bine çıkardık. Her markada olduğu gibi kendi ülkesinde başarılı olmayanların yurt dışında başarılı olma şansı yok. Kolay olmadığını biliyoruz. Ama bir çok ülkede yapmak daha da olgunluk gerektirir. O nedenle ülkemizde başarılı olalım, şirketimizin altyapılarını geliştirelim, daha sonra yurt dışına çıkalım istiyoruz.

“GÜNCEL FİYATLAR AŞAĞI YA DA YUKARI ADAPTE EDİLEBİLİR”

Togg’a zam gelip gelmeyeceğini de net bir ifade ile anlatan Karakaş, “Bizim açıkladığımız fiyat listemiz güncel olduğu sürece geçerliliğini koruyacak. Pazarda fiyat güncellemeleri tedarik zincirindeki değişimlerden kaynaklanabilir. Tüm dünyayı, üreticileri ilgilendire maliyet artışları ile ilgili olabilir. Dolayısıyla biz şuna inanırız, pazarı yönlendirmek mümkün değil. Fiyatları pazar belirler. Bu fiyatlar belirlendiğinde dalgalanmalar olursa aşağı ya da yukarıya doğru biz bunlara uyacağımızı söyledik. Şu saatte Aralık ayındaki fiyatı belirleyemeyeceğim gibi, fiyat listemiz güncel olduğu sürece fiyatları aşağı ya da yukarı adapte edebiliriz” dedi.

Soru-Cevap serimizin üçüncü bölümü ile karşınızdayız.



T10X’in test süreçleri, yurt dışı satış planı ve fiyatlandırma stratejisi hakkında merak edilenleri CEO’muz Gürcan Karakaş cevapladı.#T10X#YeniLigGemlik



????Togg Teknoloji Kampüsü, Gemlik pic.twitter.com/j379UyjNXZ — Togg (@Togg2022) May 20, 2023



