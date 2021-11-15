Bu hafta açıklanacak! Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantısında politika faizini 100 baz puan indirmesi beklenirken, AA Finans anketinde 100 baz puan indirimle yüzde 15'e çekileceğini öngörülüyor. Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

REUTERS ANKETİ: 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Reuters, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesini istemesi ve Merkez Bankası yönetiminde sık sık değişikliğe gitmesiyle hızla değer kaybeden Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 25'i aşmış durumda" yorumunu da yer verdi.

DEV BANKADAN TÜRKİYE İÇİN FAİZ YORUMU

Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

TERA YATIRIM: İNDİRİMLER ARALIK AYINA KADAR DEVAM EDECEK

Tera Yatırım başekonomisti Enver Erkan, enflasyon başta olmak üzere genel koşullar izin vermese de TCMB'nin bu ay da indirime gitmesini beklediğini, ve yakın zamandaki yönlendirmelere göre bu indirimin daha kısıtlı olsa Aralık'ta da devam edebileceğini söyledi.

AA'NIN ANKETİ: YÜZDE 15'E ÇEKİLEBİLİR

AA Finans'ın 18 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NDAN CARİ AÇIK VURGUSU

TCMB, geçtiğimiz ay yılsonu enflasyon beklentisini keskin şekilde revize ederek yüzde 18.4 olarak belirlerken enflasyon raporu sunumunda Türkiye'nin ana probleminin cari açık olduğunu vurgulamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, toplantıda Türkiye'nin cari açığı kapatmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL'deki değer kaybının durmayacağını söyledi.

SON İKİ AYDA 300 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

TCMB, yükselen enflasyona ve liradaki sert değer kaybına rağmen, enflasyonda yükselişe yol açan unsurların geçici olduğu kanısıyla son iki ayda 300 baz puan faiz indirimine gitti.

DOLAR/TL KURUNDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Cuma günü en düşük 9,8966 ve en yüksek 10,0252 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 9,9865'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün yeni bir rekor seviye olan 9.9750'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL, bugün 10,0529 ile zirvesini görmesinin ardından saat 14.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 artışla 10,00 seviyesinden işlem görüyor.

Manşet enflasyon ise Ekim ayında %19.89 seviyesinde gerçekleşerek yaklaşık üç yılın zirvesine yükselmişti.



